Άννα Βίσση: Αναπολεί το θρυλικό πάρτι στο Κάπρι και την συνάντηση με τον Έλτον Τζον

Ήταν αναμφισβήτητα ένα από τα πιο λαμπερά πάρτι του καλοκαιριού που συγκέντρωσε πλήθος διασήμων από όλο τον κόσμο. Ο εφοπλιστής Γιάννης Κούστας και η σύζυγός του - με αφορμή την βάπτιση του γιου τους που έγινε στα μέσα Μαΐου στη Σύμη με νονούς την Άννα Βίσση και τον Γιάννη Στασινόπουλο - είχαν διοργανώσει τον Ιούνιο το πιο ονειρεμένο πάρτι στο Κάπρι της Ιταλίας.

Η Άννα Βίσση αναπολώντας τις αξέχαστες στιγμές, θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στο instagram φωτογραφίες που δεν είχαν δει το φως της δημοσιότητας μεταξύ των οποίων και μια φωτογραφία που ποζάρει με το ζεύγος και τον Έλτον Τζον που τους τίμησε με την παρουσία του και ερμήνευσε επιτυχίες του.

«Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους... Η τελευταία ανάμνησή μου ανήκει στον θρυλικό Elton John» ανλεφερε χαρακτηριστικά στην λεζάντα που συνόδευε τα στιγμιότυπα που αποτύπωσαν τις ευτυχισμένες στιγμές.

Να θυμίσουμε ότι ο Έλτον Τζον αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης και είχε δηλώσει σε συνέντευξή του: «Είμαι μόνιμα αισιόδοξος,αν και έχω κακή όραση αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν μέρες που αισθανόμουν δυστυχισμένος, αλλά μετά σκέφτομαι πόσο τυχερός είμαι, έχω αποκτήσει νέο σεβασμό για τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, αλλά έχω μια υπέροχη ζωή και ελπίζω ότι η όρασή μου θα βελτιωθεί. 'Έχω νικήσει τον εθισμό, τα προβλήματα υγείας και μπορώ να σηκώνομαι, να φροντίζω τον εαυτό μου».