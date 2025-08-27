Οριστικό: Πότε ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο

«Από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου, το πρωί. Πρόσθεσε, δε, ότι 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα και για κάποιες λεωφορειακές γραμμές και τους πιο πολυσύχναστους μήνες και για το τραμ.

«Ευχαριστώ τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν και οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια», σημείωσε.

Καταργούνται τα τρόλεϊ

Επίσης, ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε τη σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ, διευκρινίζοντας ότι αυτό θα γίνει σε δύο φάσεις, αρχικά με το ξήλωμα καλωδίων και στύλων σε Αθήνα και Πειραιά και στη συνέχεια με την αγορά νέων ηλεκτρικών λεωφορείων που θα τα αντικαταστήσουν.



«Το κόστος των τρόλεϊ συγκριτικά με τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι διπλάσιο», είπε χαρακτηριστικά.



Τα 100 πιο νέα τρόλεϊ θα παραμείνουν για ένα διάστημα σε μεγάλους δρόμους με ευθείες, όπως η Συγγρού και η Κηφισίας, όπου και θα πυκνώσουν τα δρομολόγια. «Όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.

«Δεν θα έχουμε πλέον τυφλά τρένα»

Όσον αφορά τα έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Θεσσαλίας, μετά τις καταστροφές από τον Daniel, ο κ. Κυρανάκης τόνισε ότι προχωρούν κανονικά και σε 11 μήνες το κομμάτι που έπληξε η κακοκαιρία θα λειτουργεί κανονικά. Επισήμανε ότι στόχος του υπουργείου είναι μέχρι τον Αύγουστο του 2026 να υπάρχει διπλή γραμμή με όλα τα συστήματα ασφαλείας εγκατεστημένα για τη σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας - Θεσσαλονίκης.

Έκανε ειδική μνεία στα βήματα για τον νέο ΟΣΕ, με πρώτο μέλημα την ασφάλεια.



Τέλη Ιουλίου, εγκαταστάθηκε το νέο σύστημα ακριβούς γεω-εντοπισμού. «Δεν θα έχουμε πλέον τυφλά τρένα για να μην ξαναζήσουμε την τραγωδία των Τεμπών», είπε, ξεχωρίζοντας ωστόσο και τον ανθρώπινο παράγοντα, λέγοντας ότι «πίσω από κάθε σύστημα υπάρχει και ένας άνθρωπος».



Επίσης, εγκαταστάθηκε σύστημα ασφαλούς πέδησης στα τρένα, όπως ανέφερε. «Έρχονται νέες διαβάσεις με μπάρες, ενώ πολλές ισόπεδες θα μετατραπούν σε ανισόπεδες», δήλωσε.



Σε ερώτηση αν απολυθούν υπάλληλοι του ΟΣΕ, απάντησε ότι ήδη έχουν απολυθεί εκείνοι που δεν ήταν στη διάβαση, τόσο του ΟΣΕ όσο και ανάδοχων εταιρειών.

