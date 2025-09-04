Συναυλία στο Καλλιμάρμαρο: Αλλαγές στο ωράριο Μετρό και τραμ - Μέχρι τι ώρα θα λειτουργούν οι συρμοί
Πώς θα διαμορφωθούν τα δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του τραμ για το βράδυ της Πέμπτης 4 Σεπτεμβρίου.
Την επέκταση του ωραρίου στα δρομολόγια του Μετρό και του τραμ ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, για σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.
Ουσιαστικά πρόκειται για επέκταση κάποιων δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των θεατών της μεγάλης συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο.
Ο λόγος για τη μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη μεγάλη συναυλία είναι οι: Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης.
Πώς αλλάζουν τα δρομολόγια
Τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:
ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΕΤΡΟ “ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ”
- από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 01:50,
- από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 01:50,
- από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:22,
- από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:09,
- από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:24 &
- από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:06.
Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:
- από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 01:43,
- από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 01:40,
- από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 01:54,
- από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,
- από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,
- από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,
- από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,
- από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,
- από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &
- από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.
Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”:
- προς Πικροδάφνη στις 01:15 και
- προς Ασκληπιείο Βούλας με ανταπόκριση στη στάση “ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ” για “ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΠΕΙΡΑΙΑ” στις 01:30.