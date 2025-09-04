Συναυλία στο Καλλιμάρμαρο: Αλλαγές στο ωράριο Μετρό και τραμ - Μέχρι τι ώρα θα λειτουργούν οι συρμοί

Την επέκταση του ωραρίου στα δρομολόγια του Μετρό και του τραμ ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ, για σήμερα Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου.

Ουσιαστικά πρόκειται για επέκταση κάποιων δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των θεατών της μεγάλης συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στο Καλλιμάρμαρο.

Ο λόγος για τη μεγάλη συναυλία - αφιέρωμα στον Στέλιο Καζαντζίδη που είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στη μεγάλη συναυλία είναι οι: Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης.

Πώς αλλάζουν τα δρομολόγια

Τα τελευταία δρομολόγια στις Γραμμές του Μετρό και του τραμ θα διαμορφωθούν ως εξής:

ΓΡΑΜΜΗ 1 ΜΕΤΡΟ “ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ”

από ΠΕΙΡΑΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 01:50,

από ΚΗΦΙΣΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 01:50,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:22,

από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:09,

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΠΕΙΡΑΙΑ στις 02:24 &

από ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ προς ΚΗΦΙΣΙΑ στις 02:06.

Στις Γραμμές 2 & 3 του Μετρό οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν από τον σταθμό “Σύνταγμα” προς όλες τις κατευθύνσεις στις 02:00 και από τους τερματικούς και ενδιάμεσους σταθμούς ως εξής:

από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 01:43,

από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 01:40,

από Ομόνοια προς Ελληνικό στις 01:54,

από Ομόνοια προς Ανθούπολη στις 02:03,

από Αττική προς Ελληνικό στις 01:49,

από Αττική προς Ανθούπολη στις 02:08,

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 01:34,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 01:38,

από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 01:55 &

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 02:02.

Στο δίκτυο του ΤΡΑΜ τα τελευταία οχήματα θα αναχωρήσουν από τη στάση “ΣΥΝΤΑΓΜΑ”:

προς Πικροδάφνη στις 01:15 και