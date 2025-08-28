Αναστάτωση για επιβάτες τρένου στο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη: Έμεινε ακινητοποιημένο μια ώρα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 28 Αυγούστου στους επιβάτες σε συρμό τρένου που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, καθώς έμεινε ακινητοποιημένος για πάνω από μια ώρα.

Ειδικότερα, η αμαξοστοιχία, στην οποία επέβαιναν 103 επιβάτες, ακινητοποιήθηκε στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τετάρτης, καθώς παρουσιάστηκε διακοπή στην ηλεκτροδότηση. Μάλιστα, λόγω του τεχνικού προβλήματος το τρένο έμεινε ακινητοποιημένο στον σταθμό για περισσότερο από μία ώρα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να ταλαιπωρηθούν.

Όπως δήλωσε η Hellenic Train, σε σχετική ανακοίνωσή της για το συμβάν, οι επιβάτες της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας δύνανται να αποζημιωθούν στο 25% της αξίας του εισιτηρίου τους εξηγώντας τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί αυτό.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train

«Η αμαξοστοιχία IC56, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα–Θεσσαλονίκη, ακινητοποιήθηκε κοντά στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου στις 23:05, με 103 επιβάτες, λόγω διακοπής στην ηλεκτροδότηση.

Τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (ΟΣΕ) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την αποκατάσταση της βλάβης στην ηλεκτροδότηση, η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τη Θεσσαλονίκη με καθυστέρηση 67 λεπτών.

Αποζημιώσεις

Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

- είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

- είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.»