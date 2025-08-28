Κίνηση: Ζόρικο πρωινό στον Κηφισό λόγω τροχαίου - Στο «κόκκινο» Αθηνών και Κηφισίας

Όλο και πιο σαφές γίνεται ότι έχουν επιστρέψει οι περισσότεροι αδειούχοι του Αυγούστου, καθώς η κίνηση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου είναι αυξημένη από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (28/8).

Ειδικότερα, υπομονή θα χρειαστούν οι οδηγοί που κινούνται στην Αθηνών – Κορίνθου, στο ρεύμα της εξόδου, αλλά και στην λεωφόρο Κηφισού, όπου σημειώθηκε σύγκρουση δύο οχημάτων στο ύψος της Λένορμαν.

Ανάλογη είναι και η εικόνα από την Πέτρου Ράλλη. Στο «κόκκινο» βρίσκονται τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας στο ρεύμα της ανόδου. Παράλληλα, μποτιλιάρισμα σημειώνεται και στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το δελτίο κυκλοφορίας της Τροχαίας, αυξημένη είναι η κίνηση:

Στην Αθηνών – Κορίνθου (έξοδος)

Στη λεωφόρο Κηφισού (άνοδος)

Στην Πέτρου Ράλλη

Στο Λιμάνι του Πειραιά