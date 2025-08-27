Βασιλίσσης Όλγας: Πότε παραδίδεται στην κυκλοφορία και πώς θα είναι - Όλες οι αλλαγές

Επιστρέφει στην κυκλοφορία μετά από 5 χρόνια καθυστερήσεων η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας. Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews ο αντιδήμαρχος Υποδομών του δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικόγιαννης, το έργο θα παραδοθεί στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου 2025, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού.

«Αν όλα προχωρήσουν χωρίς νέα εμπόδια, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας θα είναι πλήρως λειτουργική για πεζούς, τραμ και οχήματα εντός του φθινοπώρου» είπε χαρακτηριστικά.

Πώς θα είναι, τι αλλάζει

Υπενθυμίζεται ότι το έργο ξεκίνησε το 2020 με σκοπό να πεζοδρομηθεί πλήρως ο δρόμος. Ωστόσο, ύστερα από αντιδράσεις και αλλαγές στη δημοτική διοίκηση, το τελικό σχέδιο προβλέπει:

Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για οχήματα με χαμηλή ταχύτητα.

Διαπλατυσμένα πεζοδρόμια για πεζούς, ποδήλατα και αθλούμενους.

Επανέναρξη λειτουργίας του τραμ στο κεντρικό τμήμα της Όλγας.

Πρόβλεψη για στοχευμένη κυκλοφορία προς Πλάκα, Παγκράτι και Μετς.

Η ανάπλαση της Βασιλίσσης Όλγας είναι μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

Αναστροφή στην Αμαλίας στο ύψος της Όλγας.

Παρεμβάσεις στη λεωφόρο Αθανασίου Διάκου.

Επικαιροποιημένη χρήση υπαρχόντων οδοστρωμάτων χωρίς νέα τροποποίηση μελέτης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, οι αλλαγές αναμένεται να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά 25%, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.