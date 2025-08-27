STOP στα σπρέι για ανηλίκους – Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το βρετανικό μοντέλο κατά του γκράφιτι

Μια νέα πρόταση που αναμένεται να προκαλέσει συζητήσεις κατέθεσε ο Δήμος Αθηναίων με στόχο να περιοριστεί το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης «εικαστικής ρύπανσης» σε κτίρια, δρόμους και μνημεία της πρωτεύουσας. Συγκεκριμένα, προτείνεται να απαγορευθεί η πώληση υλικών που χρησιμοποιούνται για γκράφιτι ,όπως σπρέι και μαρκαδόροι, σε άτομα κάτω των 18 ετών.

Η πρόταση, που θα σταλεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του υπουργείου Ανάπτυξης , δεν περιορίζεται μόνο στα φυσικά καταστήματα, αλλά επεκτείνεται και στις ηλεκτρονικές αγορές. Στα μέτρα περιλαμβάνονται:

Υποχρεωτική επίδειξη ταυτότητας κατά την αγορά.

Τοποθέτηση σαφούς σήμανσης στα σημεία πώλησης.

Διάθεση υλικών μόνο με παραστατικά σε επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα.

Πρόταση - βόμβα από την Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, Ρωξάνη Μπέη για την απαγόρευση πώλησης υλικού γκράφιτι σε ανηλίκους pic.twitter.com/APDXaT8dGu — Flash.gr (@flashgrofficial) August 27, 2025

Το βρετανικό προηγούμενο

Η αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάννη Μπέη, μιλώντας το μεσημέρι της Τετάρτης (27/8) στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, υπογράμμισε ότι η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου θεωρείται ότι έχει συμβάλει στη μείωση του βανδαλισμού δημόσιων χώρων. «Δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα από μόνο του, αλλά είναι ένα εργαλείο που μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε καλύτερα την πόλη», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι αριθμοί του καθαρισμού

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η κ. Μπέη, μόνο μέχρι τον Ιούλιο έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 600 επιχειρήσεις καθαρισμού από τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων, με έμφαση κυρίως στο ιστορικό κέντρο όπου τα γκράφιτι είναι πιο εκτεταμένα. Ο δήμος επενδύει, επίσης, σε σύγχρονο εξοπλισμό καθαρισμού υψηλής πίεσης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις συνεργάζεται με ιδιώτες και φορείς για την αποκατάσταση κτιρίων.

Η ισορροπία με την τέχνη του δρόμου

Η συζήτηση ωστόσο δεν περιορίζεται μόνο στο πρακτικό κομμάτι. Το γκράφιτι, ως μορφή τέχνης του δρόμου, έχει αποκτήσει παγκόσμια αναγνώριση και σε πολλές πόλεις λειτουργεί ως πόλος έλξης για τουρίστες και νέους καλλιτέχνες. Στην Αθήνα, μάλιστα, έχουν γίνει στοχευμένες δράσεις για τη δημιουργία νόμιμων τοίχων street art σε συνεργασία με γνωστούς καλλιτέχνες, ώστε να εκφράζεται η δημιουργικότητα χωρίς να καταστρέφονται κτίρια και μνημεία.

Το επόμενο βήμα

Η πρόταση του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται πλέον στα χέρια του υπουργείου Ανάπτυξης, που θα κληθεί να εξετάσει αν μπορεί να θεσμοθετηθεί νομοθετικά ο περιορισμός στην αγορά υλικών. Αν το μέτρο περάσει, θα πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο που αντιμετωπίζεται το γκράφιτι στην Ελλάδα , με τους υποστηρικτές να μιλούν για «προστασία της πόλης» και τους επικριτές να φοβούνται για «ποινικοποίηση της νεανικής έκφρασης».



Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Αθήνα βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη εξίσωση: καθαρή πόλη και σεβασμός στη δημόσια περιουσία από τη μία, ελεύθερη καλλιτεχνική δημιουργία από την άλλη.