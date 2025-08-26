Άνοιξε ξανά το σιντριβάνι στην πλατεία Συντάγματος μετά τις εργασίες συντήρησης

Άνοιξε και λειτουργεί ξανά το σιντριβάνι στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο το τελευταίο διάστημα παρέμενε κλειστό λόγω εργασιών συντήρησης.

Ειδικότερα, το εμβληματικό σιντριβάνι δόθηκε ξανά στο κοινό σήμερα, Τρίτη 26 Αυγούστου, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, έδωσε το παρών το πρωί της Τρίτης στην πλατεία Συντάγματος προκειμένου να δει τα αποτελέσματα των εργασιών.

Μάλιστα, κατά τις εργασίες οι συντηρητές άφησαν ένα σημείο στο οποίο ο καθένας μπορεί να δει πώς ήταν πριν την αποκατάσταση σε σχέση με το σήμερα, ως ένδειξη για τη δουλειά που έγινε.

Γιατί είχε κλείσει το σιντριβάνι

Σε ενημέρωση που εξέδωσε ο δήμος Αθηναίων τονίζεται ότι «η Πλατεία Συντάγματος αποτελεί διαχρονικά σημείο αναφοράς της πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Αθήνας. Αρχικά γνωστή ως “Πλατεία Ανακτόρων”, απέκτησε τη σημερινή της ονομασία μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, όταν ο βασιλιάς Όθωνας αναγκάστηκε να παραχωρήσει σύνταγμα στον ελληνικό λαό. Κατά τη δεκαετία του 1850, στο κέντρο της πλατείας υπήρχε λίμνη με χρυσόψαρα, ψηλό ρολόι και μαρμάρινη μουσική εξέδρα. Η δενδροφύτευση ολοκληρώθηκε έως το 1875, διαμορφώνοντας έναν ενιαίο δημόσιο χώρο πρασίνου και συνάντησης».

Πότε δημιουργήθηκε ωστόσο το σημερινό σιντριβάνι; Όπως εξηγεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου Αθηναίων «το σιντριβάνι που σώζεται μέχρι σήμερα τοποθετήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα. Φέρει την επιγραφή ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1872, ενώ το κεντρικό του στοιχείο σχεδιάστηκε από τον Ερνέστο Τσίλερ. Αν και με την πάροδο του χρόνου η μορφή του απλοποιήθηκε αισθητικά, παραμένει ένα ιστορικό στοιχείο του δημόσιου χώρου της πόλης. Ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στη συντήρησή του στο πλαίσιο του έργου “Συντήρηση υπαίθριων γλυπτών Δήμου Αθηναίων”» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον δήμο Αθηναίων, καθώς πρόκειται για ιστορικό μνημείο, οι εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρησή του γίνονται με «χειρουργική» ακρίβεια.