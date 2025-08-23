Ελλάδα Δήμος Αθηναίων Δημοτική Αστυνομία

Έκλεισε το Άλσος Χωροφυλακής - Έρευνες για το παράνομο νεκροταφείο ζώων συντροφιάς

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, ο χώρος θα παραμείνει κλειστός από σήμερα και μέχρι νεωτέρας ούτως ώστε να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Το Άλσος Χωροφυλακής/Φωτ. αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το Άλσος Χωροφυλακής/Φωτ. αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στην απόφαση να κλείσει το Άλσος Χωροφυλακής οδηγήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία, σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η δημοτική Αρχή το βράδυ της Πέμπτης.

Ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Ανακύκλωσης και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας.

Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα, Σάββατο 23 Αυγούστου και μέχρι νεωτέρας.

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Δήμος Αθηναίων Δημοτική Αστυνομία

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader