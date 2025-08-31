Σε εξέλιξη η επιστροφή των Αθηναίων - Αυξημένη κίνηση στις Εθνικές, μποτιλιάρισμα στο Λιμάνι Πειραιά

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των αδειούχων από τις καλοκαιρινές διακοπές, καθώς το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού ολοκληρώνεται σήμερα, Κυριακή 31 Αυγούστου. Από τις μεσημεριανές ώρες οι μεγάλοι οδικοί άξονες γέμισαν αυτοκίνητα, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων.



Σύμφωνα με την Ολυμπία Οδό, τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στο τμήμα Αγίοι Θεόδωροι – Μέγαρα όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ενώ ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στα διόδια της Ελευσίνας. Παρά τις προσπάθειες της Τροχαίας να ρυθμίσει την κυκλοφορία, οι καθυστερήσεις είναι αναπόφευκτες, καθώς χιλιάδες οχήματα επιστρέφουν ταυτόχρονα προς την Αθήνα.

Την ίδια ώρα, στο Λιμάνι Πειραιά η κινητικότητα χτυπά «κόκκινο». Πλοία καταφθάνουν συνεχώς γεμάτα ταξιδιώτες που ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις στα νησιά. Οι εικόνες από τις αποβάθρες θυμίζουν μαζική επιστροφή, με πλήθος κόσμου να αναζητά ταξί ή μέσα μαζικής μεταφοράς για να φτάσει στον τελικό προορισμό του.

Eurokinissi

Η επιστροφή των εκδρομέων συνοδεύεται από τις γνώριμες εικόνες του τέλους του καλοκαιριού: μποτιλιαρίσματα στους δρόμους, αναμονή στα διόδια και μια διάχυτη νοσταλγία για τις ξέγνοιαστες στιγμές των διακοπών.

Με το φθινόπωρο να πλησιάζει, οι πολίτες επιστρέφουν στην καθημερινότητα, έχοντας ήδη στο πίσω μέρος του μυαλού τους την επόμενη ευκαιρία για απόδραση.