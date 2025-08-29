Κυβερνητικό μπλόκο στα σχέδια Δούκα για τη Βασιλίσσης Όλγας - Κοινή ανακοίνωση τριών υπουργείων

Τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών βάζουν φρένο στις εξαγγελίες του Δήμου Αθηναίων για τη Βασιλίσσης Όλγας. Όπως ξεκαθαρίζουν, κάθε αλλαγή στον εγκεκριμένο σχεδιασμό απαιτεί νέες αποφάσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες – κάτι που δεν έχει γίνει.



Όπως αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση, η οδός δεν είναι ένας απλός δρόμος. Βρίσκεται στον πυρήνα του αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, όπου ήδη, μέσα από τα έργα ανάπλασης, έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες που συντηρούνται και αναδεικνύονται. Παράλληλα, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο με ιδιαίτερη σημασία για την πόλη.

Η ανάπλαση, όπως υλοποιείται σήμερα, έχει λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις: από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, του πουργείο Πολιτισμού και την «Ανάπλαση ΑΕ», που λειτουργεί υπό την εποπτεία των συναρμόδιων υπουργείων με εθνική χρηματοδότηση.

Τα «καμπανάκια»

Επιπλέον, επειδή από την περιοχή διέρχεται το Τραμ, απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ – όπως ορίζει ρητά ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας - ΚΟΚ Τυχόν τροποποιήσεις θα ελεγχθούν από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ώστε να διαπιστωθεί η νομιμότητά τους.



Το μήνυμα των Υπουργείων είναι σαφές: οι κινήσεις του Δήμου Αθηναίων δεν έχουν καμία ισχύ. Αν θέλει να προχωρήσει, οφείλει να ακολουθήσει κατά γράμμα τις θεσμικές διαδικασίες.

Τα σχέδια Δούκα

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα Αυγούστου ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε προαναγγείλει το άνοιγμα της Βασιλίσσης Όλγας για τα οχήματα. Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος σημείωσε πως μέχρι τέλος Αυγούστου παραδίδεται το κομμάτι από την Αρδηττού έως τους Στύλους του Ολυμπίου Διός.

Η Βασιλίσσης Όλγας επιστρέφει στην κυκλοφορία!



Μετά από μήνες εντατικών εργασιών, η εμβληματική λεωφόρος ξαναμπαίνει στον χάρτη της καθημερινής μετακίνησης στην Αθήνα.

Στόχος:

✓η αποσυμφόρηση του κέντρου

✓η καλύτερη ροή οχημάτων

✓η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου

✓η άνετη… pic.twitter.com/Nr7ozFykvN — Haris Doukas (@h_doukas) August 14, 2025

Πυρά Μπακογιάννη

Ο πρώην Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης με αφορμή τις προαναγγελίες Δούκα, κατηγόρησε τον Δήμαρχο Αθηναίων για κωλοτούμπα στις εξαγγελίες του σημειώνοντας πως «Ο κ. Δούκας, στα δύο τελευταία χρόνια, για το ζήτημα της Βασιλίσσης Όλγας, έχει αλλάξει θέση αμέτρητες φορές. Κάθε δημόσια εμφάνισή του συνοδευόταν από μια διαφορετική εκδοχή: από την πλήρη απαξίωση του έργου, τις ειρωνείες και τους αφορισμούς, έως την τελική αποδοχή του.»