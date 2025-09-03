«Πρωταθλητής ψεύδους»: Νέα αντιπαράθεση Μπακογιάννη - Δούκα για το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου

Μετά τη «θύελλα» για την Βασιλίσσης Όλγας, νέα άγρια κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Κώστα Μπακογιάννη και του Χάρη Δούκα, με αφορμή το τι μέλλει γενέσθαι με το υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου στην οδό Αλικαρνασσού στο Μεταξουργείο.

Η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη «Αθήνα Ψηλά» υποστηρίζει ότι η δομή βάζει λουκέτο με ευθύνη του δημάρχου.

«Η δημοτική Αρχή αποφάσισε, εν κρυπτώ και χωρίς παραμικρή εξήγηση, τον τερματισμό της λειτουργίας», αναφέρει η παράταξη της δημοτικής αντιπολίτευσης, συμπληρώνοντας στην ανακοίνωσή της: «Με τον δήμο Αθηναίων να αρνείται να καλύψει το μίσθωμα του ακινήτου ή και να αναζητήσει εναλλακτικό χώρο στέγασης, μία κρίσιμη κοινωνική δομή που λειτουργεί συμπληρωματικά στο Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων, κατεβάζει ρολά, στερώντας από την πόλη δεκάδες κλίνες για τη φιλοξενία αστέγων».

Κάνοντας λόγο για οπισθοχώρηση στο πεδίο της κοινωνικής αλληλεγγύης, η παράταξη του Κώστα Μπακογιάννη υποστηρίζει ότι «η ανικανότητά της (της δημοτικής αρχής) τη φέρνει στο σημείο να ζητά από τους ίδιους ανθρώπους στους οποίους στερεί μια ολόκληρη δομή, να διαχειριστούν τμήμα του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, επειδή η ίδια δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά της».

«Ο Μπακογιάννης πρωταθλητής ψεύδους και παραπληροφόρησης»

Σε σκληρούς τόνους ήρθε η απάντηση από τον Δήμο Αθηναίων, στην οποία αποκαλεί τον Κώστα Μπακογιάννη «πρωταθλητή του ψεύδους και της παραπληροφόρησης».

«Ο Δήμος Αθηναίων έλαβε τον Ιούλιο του 2025 (29/07/2025) εξώδικο από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου της οδού Αλικαρνασσού 49 (το οποίο στεγάζει το Υπνωτήριο των Γιατρών του Κόσμου) η οποία επιθυμεί να της επιστραφεί άμεσα το κτίριο», τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Γραφείο Τύπου του Δήμου Αθηναίων.

«Σε απάντηση του εξώδικου, ο Δήμος προχώρησε σε δύο κινήσεις εντός Αυγούστου.

Η πρώτη ήταν να ζητήσει από την ιδιοκτήτρια να δεχθεί την παράταση της παράδοσης του ακινήτου για τον Δεκέμβριο του 2025, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ολοκλήρωσης των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που αυτή τη στιγμή χρηματοδοτούν τις δράσεις των οργανώσεων που παρέχουν υπηρεσίες προς αστέγους (λειτουργία Υπνωτηρίου από τους Γιατρούς του Κόσμου και λειτουργία συσσιτίου από την Equal-Society).

Η δεύτερη ήταν να συνεργαστεί με τις δύο οργανώσεις ώστε να βρεθεί από κοινού λύση για τη λειτουργία των κρίσιμων αυτών δομών για την πόλη από τον Ιανουάριο του 2026», επισημαίνει ο Δήμος Αθηναίων.

«Σε ό,τι αφορά το Υπνωτήριο, η κοινή απόφαση που ελήφθη με τους Γιατρούς του Κόσμου είναι η φιλοξενία του Υπνωτηρίου στους χώρους του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων. Οι 50 κλίνες που απαιτεί η λειτουργία του προστίθενται σε αυτές που σήμερα λειτουργούν στο ΠΚΑ. Το Πολυδύναμο, δυναμικότητας 400 φιλοξενούμενων, όπως έχει δηλώσει ο ίδιος κ. Μπακογιάννης, αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 200 άτομα. Μπορεί, επομένως, με τον σωστό σχεδιασμό, να δεχθεί 50 επιπλέον άτομα χωρίς να επηρεάζονται ή να επιβαρύνονται οι συνθήκες διαβίωσης των άστεγων συμπολιτών μας.

Τα επιστημονικά στελέχη των Γιατρών του Κόσμου και του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε στενή συνεργασία ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση από τον Ιανουάριο του 2026.

Ας μπει στον κόπο ο κ. Μπακογιάννης να τους ρωτήσει, όχι πως περιμένουμε ότι θα ζητήσει συγνώμη για τα ψεύδη του», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.