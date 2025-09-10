Χάρης Δούκας: Το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνεργαστεί με τη ΝΔ

Κατηγορηματική άρνηση σε οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, μιλώντας στο Action 24. Ο ίδιος έθεσε ως «πήχυ» για το ΠΑΣΟΚ να καταλάβει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, ενώ χαρακτήρισε «χρυσή ευκαιρία» για τον Νίκο Ανδρουλάκη το γεγονός ότι το κόμμα ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ως αξιωματική αντιπολίτευση.

«Για να αλλάξει κατεύθυνση η χώρα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι στην πρώτη θέση», τόνισε ο Χάρης Δούκας, απαντώντας στο έμμεσο «προσκλητήριο» του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για κυβερνητική συνεργασία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να αποτελεί «την καρδία της προοδευτικής παράταξης».

Τσίπρας και ενότητα της κεντροαριστεράς

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή και τη δυνατότητά του να ενώσει τον χώρο της κεντροαριστεράς, ο δήμαρχος Αθηναίων δεν απάντησε ευθέως, επαναλαμβάνοντας τη θέση του για το ρόλο του ΠΑΣΟΚ.

Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να «μονομαχήσει» με τον Αλέξη Τσίπρα για την ηγεσία του χώρου της κεντροαριστεράς, ο Χάρης Δούκας απάντησε ότι «είναι εύκολο να πλάθει κανείς σενάρια», προσθέτοντας: «Προσπαθώ να δείξω ένα διαφορετικό παράδειγμα στην Αθήνα και θα κριθώ από αυτό».

Κόντρα με την κυβέρνηση για τη Βασιλίσσης Όλγας

Ο δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε την αντιπαράθεσή του με την κυβέρνηση για το άνοιγμα της οδού Βασιλίσσης Όλγας, τονίζοντας ότι ο κόσμος τον ψήφισε για να ανοίξει η οδός, καθώς αποτελούσε μία από τις βασικές του προεκλογικές δεσμεύσεις.

«Το έργο θα παραδοθεί στο τέλος Οκτωβρίου», ανακοίνωσε, ζητώντας να αποδοθεί η οδός στη χρήση των πολιτών και των επισκεπτών της Αθήνας. Επικαλέστηκε μελέτες συγκοινωνιολόγων, σύμφωνα με τις οποίες σε ώρες αιχμής θα αποσυμφορείται κατά 25% το κυκλοφοριακό στο κέντρο της Αθήνας.

Αναφερόμενος στην αντιπαράθεση με τον πρώην δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη, ο κ. Δούκας σημείωσε ότι «ο Νοέμβριος του 2028 είναι πολύ πέρα για να δημιουργείται συνεχώς ένταση».

Σχολική στέγη και δημοτικά έργα

Για το επικείμενο άνοιγμα των σχολείων, ο δήμαρχος Αθηναίων ανακοίνωσε ότι ο δήμος θα δώσει 30 εκατ. ευρώ για επισκευές σε σχολεία, στο πλαίσιο των δράσεων για τη σχολική στέγη.

Σχετικά με το πάρκινγκ στην πλατεία Κοτζιά, ο κ. Δούκας αποκάλυψε ότι η εταιρεία που το διαχειριζόταν ήταν πτωχευμένη και εξέδιδε παράνομες αποδείξεις.

Κριτική στις κυβερνητικές εξαγγελίες

Τέλος, ο δήμαρχος Αθηναίων επέκρινε τις πρόσφατες εξαγγελίες του πρωθυπουργού, λέγοντας ότι δεν είχαν όραμα και ότι ο κ. Μητσοτάκης «έπαιξε άμυνα επιστρέφοντας μέρος του υπερπλεονάσματος». Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής βιομηχανίας.