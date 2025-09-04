Δήμος Αθηναίων: Παραχωρεί το κτίριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου στο ΣτΕ

Με στόχο να συμβάλλει στην επιτάχυνση της απονομής Δικαιοσύνης, ο Δήμος Αθηναίων παραχωρεί το ιστορικό Κτίριο του Παλαιού Εθνικού Τυπογραφείου, που βρίσκεται επί των οδών Σταδίου και Σανταρόζα, για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ).

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Δημαρχείο Αθηνών, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε ότι η παραχώρηση του κτιρίου στο ΣτΕ γίνεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος: «Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα, ο Δήμος Αθηναίων θα κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει στην επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης. Διαβάζω στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία, το ΣτΕ μείωσε τις εκκρεμείς του υποθέσεις κατά 8,4%. Ωστόσο, χρειάζεται περαιτέρω ώθηση στους χρόνους απονομής της Δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι με την απόφαση αυτή, θα συμβάλλουμε κι εμείς, ως Δήμος της Αθήνας, προς αυτήν την κατεύθυνση στηρίζοντας τον θεσμό της Δικαιοσύνης και την ομαλή λειτουργία του».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του ΣτΕ, Μιχάλης Πικραμένος, ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για το πνεύμα θεσμικής υπευθυνότητας και συνεργασίας, τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γεώργιο Φλωρίδη, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκο.

Ο ίδιος επισήμανε: «Η σημερινή ημέρα είναι ιδιαιτέρως σημαντική, όχι μόνο για το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και για τον θεσμό της Δικαιοσύνης συνολικά και αποτελεί το επιστέγασμα μιας προσπάθειας που είχε ξεκινήσει από το 2006. Η απόφαση του Δήμου Αθηναίων να παραχωρήσει τη χρήση του κτιρίου για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι απλώς μεγαλόψυχη· είναι θεσμικά ορθή, ιστορικά συμβολική και λειτουργικά απαραίτητη.



Με την εν λόγω απόφαση επιτυγχάνεται η ενίσχυση της λειτουργικότητας του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου, με αποτέλεσμα την απονομή της Δικαιοσύνης σε αξιοπρεπείς συνθήκες που συνάδουν προς το κύρος του θεσμού. Συγχρόνως, αξιοποιείται ένα ιστορικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας, κατά τρόπο που συνάδει προς τη θεσμική μνήμη και την ιστορική του φυσιογνωμία, ενώ η δημιουργία ενός «Πάρκου Δικαιοσύνης», φιλικού προς τους δημότες, τους πολίτες και τους επισκέπτες συμβάλλει καθοριστικά στην αναβάθμιση και ανάδειξη του κέντρου της πόλης».