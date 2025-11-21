Μεγάλη δράση απομάκρυνσης δικύκλων για μια πιο καθαρή και προσβάσιμη Αθήνα

Μια εκτεταμένη επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων εγκαταλελειμμένων δίκυκλων έχει ξεκινήσει ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο να αναβαθμίσει την εικόνα της πόλης και να αποδώσει περισσότερο δημόσιο χώρο στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Η Διεύθυνση Καθαριότητας ανέλαβε από την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου τη συστηματική άρση των οχημάτων που παραμένουν αδρανή σε δρόμους και πεζοδρόμια του κέντρου, δημιουργώντας προβλήματα προσβασιμότητας και καταλαμβάνοντας πολύτιμες θέσεις στάθμευσης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τόνισε ότι στις πρώτες δύο Δημοτικές Κοινότητες θα απομακρυνθούν περίπου 400 δίκυκλα, με το σχέδιο να επεκτείνεται σε κάθε γειτονιά της πόλης. Ο στόχος είναι να αποσυρθούν συνολικά 1.000 εγκαταλελειμμένα οχήματα μέχρι το τέλος της χρονιάς, μια δράση που, όπως ανέφερε, θα απελευθερώσει χώρο, θα μειώσει εστίες μολύνσεων και θα διευκολύνει την κίνηση των πεζών. Υπογράμμισε επίσης ότι τέτοιου είδους παρεμβάσεις, όσο μικρές κι αν φαίνονται, έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο καθαρού και λειτουργικού αστικού περιβάλλοντος.

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Ρωξάνη Μπέη επισήμανε ότι η προσπάθεια αυτή είχε αρχίσει εδώ και καιρό, καθώς προηγουμένως ολοκληρώθηκε ο πλειστηριασμός 1.800 παλιών δικύκλων που βρίσκονταν αποθηκευμένα σε δημοτικό χώρο. Με την αποσυμφόρηση της αποθήκης, κατέστη δυνατό να ξεκινήσει η μαζική άρση των καταγεγραμμένων οχημάτων για τα οποία έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία. Στόχος είναι ένας συνολικός καθαρισμός σε όλη την Αθήνα, αποκαθιστώντας την τάξη και εξασφαλίζοντας περισσότερες θέσεις στάθμευσης.



Η διαδικασία περιλαμβάνει εντοπισμό και καταγραφή, τοποθέτηση ειδικού αυτοκόλλητου μετά από δεκαπέντε ημέρες, αναζήτηση ιδιοκτήτη από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ειδοποίηση μέσω συστημένης επιστολής. Αν το δίκυκλο παραμείνει στο ίδιο σημείο για είκοσι ημέρες μετά τη σήμανση, ακολουθεί η απομάκρυνσή του και ο προγραμματισμός παράδοσης στις αρμόδιες δομές. Η δράση θα συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς σε όλες τις δημοτικές κοινότητες τις επόμενες ημέρες.