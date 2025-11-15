O «Δρομέας» έλαμψε ξανά: Ο Δήμος Αθηναίων καθάρισε το εμβληματικό γλυπτό - Δείτε βίντεο

O καθαρισμός του «Δρομέα», ο οποίος αστράφτει ξανά στην Πλατεία της Μεγάλης του Γένους Σχολής, απέναντι από το Χίλτον, τραβά τα βλέμματα όσων περνούν από το σημείο. Τον προγραμματισμένο καθαρισμό του διάσημου γλυπτού «Δρομέα» του Κώστα Βαρώτσου, πραγματοποίησε ο Δήμος Αθηναίων μαζί με γνωστή εταιρεία εξοπλισμού.



Ο καθαρισμός του εμβληματικού γλυπτού πραγματοποιήθηκε σε τρεις φάσεις: Απορρύπανση με ειδικό αλκαλικό διάλυμα (RM31), ξέπλυμα με ζεστό νερό υπό πίεση (60°C) και τελικό ξέπλυμα με απιονισμένο νερό για αποφυγή λεκέδων από άλατα.

H απαιτητική διαδικασία έγινε με σύγχρονο εξοπλισμό της ιδιωτικής εταιρείας, ενώ ο Δήμος Αθηναίων συνέδραμε με παροχή νερού, ρεύματος, πρόσβασης και περίφραξης του χώρου για την ασφάλεια του κοινού και την προστασία του πρασίνου. Η δράση εντάσσεται στις συστηματικές ενέργειες του Δήμου για τη συντήρηση και ανάδειξη των δημοσίων έργων τέχνης και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ο “Δρομέας” του Κώστα Βαρώτσου είναι ένα εμβληματικό τοπόσημο για την πόλη. Κάθε δύο χρόνια περίπου προχωράμε στην πολύ εξειδικευμένη εργασία του καθαρισμού του με την Kärcher και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μια σπουδαία προσπάθεια, γιατί διατηρούμε ένα σύμβολο. Διατηρούμε τα μνημεία της Αθήνας λαμπερά. Είναι η ιστορία και η μνήμη της πόλης».



Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, τόνισε: «Σήμερα προχωρήσαμε στον καθαρισμό ενός γλυπτού που κοσμεί το κέντρο της Αθήνας και απαιτεί πολύ λεπτό χειρισμό. Οι εργασίες στον “Δρομέα”, με τη βοήθεια της Kärcher διήρκησαν πάρα πολλές ώρες και εξελίχθηκαν σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Όλη η διαδικασία είναι περιβαλλοντικά φιλική. Εργαζόμαστε για καθαρές γειτονιές και καθαρά μνημεία».

Ο Δρομέας, δημιούργημα του 1988, αποτελεί σημείο αναφοράς για την ενέργεια και την κίνηση της Αθήνας. Με γυάλινες πλάκες που αντανακλούν το φως της πόλης, το γλυπτό εκτίθεται καθημερινά σε ρύπανση και καιρικές συνθήκες, απαιτώντας εξειδικευμένη φροντίδα.

Το βίντεο με τη διαδικασία είναι άκρως εντυπωσιακό.

Δείτε βίντεο: