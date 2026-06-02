Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ - Είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας τέσσερις σταθμοί λόγω βλάβης
Η κυκλοφορία των συρμών στον Ηλεκτρικό διεξαγόταν μόνο στο τμήμα Ταύρος – Κηφισιά. Η βλάβη αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.
Update: 10:24
Προβλήματα καταγράφηκαν το πρωί της Τρίτης (2/6) στον ΗΣΑΠ λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών στο τμήμα Ταύρος – Πειραιάς.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο στο τμήμα Ταύρος – Κηφισιά, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς.
Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ. συνεργεία εργάζονταν συνεχώς για την επίλυση του προβλήματος. Τελικά η κυκλοφορία των συρμών αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.