Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον ΗΣΑΠ - Είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας τέσσερις σταθμοί λόγω βλάβης

Προβλήματα καταγράφηκαν το πρωί της Τρίτης (2/6) στον ΗΣΑΠ λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών στο τμήμα Ταύρος – Πειραιάς.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο στο τμήμα Ταύρος – Κηφισιά, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς.

Σύμφωνα με τη ΣΤΑ.ΣΥ. συνεργεία εργάζονταν συνεχώς για την επίλυση του προβλήματος. Τελικά η κυκλοφορία των συρμών αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.