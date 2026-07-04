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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112

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Φωτιά κοντά στα Βασιλικά στην Κέρκυρα - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Άμεση είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Φωτο αρχείου: intime
Φωτο αρχείου: intime
Μιχάλης Λεγάκης avatar
Μιχάλης Λεγάκης

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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση εκδηλώθηκε σήμερα 4 Ιουλίου, λίγο μετά τις 12:30, κοντά στον οικισμό Βασιλικά στην Κέρκυρα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων, Εθελοντές και έξι οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Στην περιοχή υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες αλλά μέχρι στιγμής δεν απειλούνται.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

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