Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης - Ήχησε το 112

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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε σήμερα 4 Ιουλίου 2026, περίπου στις 12:45, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ρεματιά με ξηρά χόρτα και καλάμια και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.



Επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, εννέα οχήματα και δύο ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Παράλληλα, στάλθηκε και μήνυμα από το 112 για «ετοιμότητα» και για προσοχή στις οδηγίες των Αρχών.