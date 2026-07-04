Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καλλικράτεια - Συνεχίζεται η μάχη σε Κουφάλια και Κιλκίς

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, ωστόσο σε εξέλιξη βρίσκεται η μάχη με τις φλόγες στα Κουφάλια και στην περιοχή στο Λειψύδριο του Κιλκίς, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής



Οι σημαντικότερες αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σήμερα, Σάββατο 4 Ιουλίου 2026 ήταν οι εξής:



- Στην Αττική με δείκτη επικινδυνότητας 3 ελέγχθηκαν άμεσα οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν α) στον Ασπρόπυργο στις 11:42 σε χαμηλή βλάστηση και επιχείρησαν 13 πυροσβέστες με 5 οχήματα, β) στα Σπάτα που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:00 και επιχείρησαν 47 πυροσβέστες με 2 ομάδες της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 20 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα



- Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 14:00 στα Γρεβενά και επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 1 ομάδα της 8ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα.



- Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στους Νέους Επιβάτες Θεσσαλονίκης που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 16:30 το μεσημέρι του Σαββάτου. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο. Επειδή η πυρκαγία εξελισσόταν σε οικοπεδικούς χώρους κατοικημένης περιοχής στις 16:50 εκδόθηκε .μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Αυτή η πυρκαγιά εξελίχθηκε σε περιοχή με πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας 4



- Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Έμπωνα Ρόδου που εκδηλώθηκε σήμερα 4 Ιουλίου 2026 λίγο μετά τις 14:00. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 11ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και εθελοντές ενώ από αέρος επιχείρησε 1 ελικόπτερο.



- Κατεσβέσθη η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Λόφο Σαράντα Μάρτυρες στο Δήμο Αχαρνών Αττικής που εκδηλώθηκε σήμερα 4 Ιουλίου 2026 λίγο μετά τις 14:30. Επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.



- Υπο έλεγχο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Βασιλικά Κέρκυρας λίγο πριν τις 13:00, και επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 15ης ΕΜΟΔΕ ενώ από αέρος επιχείρησαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 15 λεπτά πριν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κέρκυρας είχαν άμεσα ελέγξει άλλη φωτιά στην περιοχή Απράος



- Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Καλλικράτεια Χαλκιδικής, ανάμεσα σε οικίες, του Δήμου Προποντίδας περίπου στις 17:30. Η περιοχή σήμερα έχει πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, Εθελοντές και 12 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.





Στις 17:54 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής. Επίσης στις 18:13 εκδόθηκε νέο μήνυμα για την απομάκρυνση των κάτοικων από τους οικισμούς Κηπούπολη και Αμπελάκια προς Νέα Καλλικράτεια. Προληπτικά περιπολεί στην ακτογραμμή της περιοχής πυροσβεστικό πλοιάριο.

Φωτ. Πυροσβεστική Υπηρεσία

Σε εξέλιξη είναι οι παρακάτω φωτιές, που εκδηλώθηκαν σε περιοχές με πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4.



α) Στα Κουφάλια Χαλκηδόνος σε χαμηλή βλάστηση που εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 και επιχειρούν 35 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρεί 1 ελικόπτερο. Στις 13:55 εκδόθηκε απά το 112 μήνυμα για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής.





β) Σε αγροτοδασική έκταση στο Λειψύδριο Κιλκίς λίγο μετά τις 15:30 και επιχειρούν 55 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στις 16:22 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής