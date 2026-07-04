Ολονύχτια αναμένεται να είναι η μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις οκτώμιση το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Θεσσαλονίκη: Δύσκολη νύχτα με τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο - Εκκενώνεται δομή φιλοξενίας ΑμεΑ pic.twitter.com/O1P6DiFeKO — Flash.gr (@flashgrofficial) July 4, 2026





Την ώρα που οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 28 οχήματα και εθελοντές ενώ ρίψεις νερού από αέρος πραγματοποίησε 1 αεροσκάφος μέχρι το τελευταίο φως της μέρας, σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρησης εκκένωσης του ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας στο Δερβένι (επί της Εγνατίας οδού) στο Ωραιόκαστρο απέναντι από το εργοστάσιο της "ΤΙΤΑΝ".

Φωτ. INTIME NEWS

Εκεί βρίσκονται τέσσερα λεωφορεία για την απομάκρυνση 157 ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Συγκεκριμένα οι 120 θα μεταφερθούν στο κλειστό γυμναστήριο «Κονταξοπούλιο» και οι υπόλοιποι 37 θα μεταφερθούν στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σε έκτακτη ανακοίνωσή του για τη φωτιά στο Ωραιόκαστρο ο Δήμος Παύλου Μελά αναφέρει τα εξής: «Λόγω μεγάλης φωτιάς, η οποία σύμφωνα με την Πυροβεστική ξεκίνησε από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου και επεκτείνεται προς τα όρια του Δήμου μας, παρακαλούνται όλοι οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Οι κάτοικοι της Δημοτικής Κοινότητας Ευκαρπίας παρακαλούνται να μην κυκλοφορούν άσκοπα και να κλείσουν τα παράθυρα των σπιτιών τους».

Το μήνυμα του 112

Στις 20:52 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112.για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς Τιτάν.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.



Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.