Κέρκυρα: Κακοκαιρία με ισχυρούς ανέμους και βροχές – Πτώσεις δέντρων και διακοπές ρεύματος

Στο έλεος της κακοκαιρίας βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης η Κέρκυρα, καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού.

Το κύμα της κακοκαιρίας έκανε την εμφάνισή του λίγο μετά τα μεσάνυχτα, επηρεάζοντας αρχικά τα Διαπόντια Νησιά και στη συνέχεια την Κέρκυρα. Η ένταση των ανέμων είχε ως αποτέλεσμα να ξεριζωθούν δέντρα, κυρίως στη βόρεια και την κεντρική πλευρά του νησιού, ενώ βλάβες σημειώθηκαν και στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας αρκετές περιοχές χωρίς ρεύμα, σύμφωνα με το Corfu TV News

Η Πυροσβεστική και οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας πραγματοποιούν παρεμβάσεις για την απομάκρυνση των πεσμένων δέντρων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση των ζημιών στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Παράλληλα, η πτώση δέντρων πάνω σε καλώδια ηλεκτροδότησης προκάλεσε δύο εστίες φωτιάς, στις Περουλάδες και στον Αλμυρό Αχαράβης. Και στις δύο περιπτώσεις η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με τις πυρκαγιές να τίθενται γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο.