Επανέκδοση βιογραφίας Φρειδερίκης: Η συμβολική κίνηση του Παύλου Ντε Γκρες για τα έσοδα

Μια σπάνια βιογραφία που είχε γραφτεί πριν από περίπου 65 χρόνια επιστρέφει στο προσκήνιο, φέρνοντας μαζί της και μια συμβολική κίνηση από τον Παύλο Ντε Γκρες.

Πρόκειται για τα απομνημονεύματα της γιαγιάς του, βασίλισσας Φρειδερίκης, τα οποία επανεκδίδονται και καθίστανται ξανά διαθέσιμα στο αναγνωστικό κοινό.

Η επανέκδοση συνοδεύεται από μια απόφαση με κοινωνικό και φιλανθρωπικό αποτύπωμα, καθώς τα έσοδα από τα δικαιώματα του βιβλίου δεν θα καταλήξουν σε ιδιώτες κληρονόμους, αλλά σε ιατρικό φορέα.

wikimedia commons - Βασίλισσα Φρειδερίκη

Η αυτοβιογραφία της Φρειδερίκης από την εξορία



Τα απομνημονεύματα της βασίλισσας Φρειδερίκης γράφτηκαν στη Ρώμη, λίγα χρόνια μετά την αναγκαστική αποχώρησή της από την Ελλάδα.

Στο έργο της καταγράφει μια εκτενή αναδρομή στη ζωή της, από τα παιδικά της χρόνια στη Γερμανία έως και τον θάνατο του βασιλιά Παύλου το 1964.

Η αφήγηση περιλαμβάνει την οικογενειακή της πορεία στον Οίκο του Ανόβερου, την εκπαίδευσή της σε Γερμανία, Αγγλία και Ιταλία, αλλά και τις περιόδους εξορίας που βίωσε η ίδια και η βασιλική οικογένεια, τόσο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο όσο και μετά την κατάργηση της μοναρχίας στην Ελλάδα.

Η επανέκδοση και η απόφαση για τα δικαιώματα



Ο εκδοτικός οίκος Φερενίκη επαναφέρει το έργο με τίτλο «Μέτρο Κατανόησης», έχοντας τη ρητή άδεια του Παύλου Ντε Γκρες.

Παράλληλα, ο ίδιος αποφάσισε τα οικονομικά δικαιώματα που θα προέκυπταν από το βιβλίο να μην αποδοθούν σε προσωπικούς κληρονόμους, αλλά να διατεθούν στον Ιατρικό Σύλλογο Κέρκυρας. Ο συγκεκριμένος φορέας αποτελεί έναν από τους παλαιότερους επιστημονικούς ιατρικούς συλλόγους της χώρας.

Η επιλογή αυτή συνδέεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, με τη μακρόχρονη σχέση της οικογένειας με το νησί του Ιονίου.

Ο ανεπίσημος συμβολισμός της κίνησης



Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν έχει συνοδευτεί από επίσημη ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου ή του ίδιου του Παύλου Ντε Γκρες, ωστόσο έγινε γνωστή μέσω δημοσιογραφικών πληροφοριών.

Η κίνηση αντιμετωπίζεται ως μια συμβολική πράξη που συνδέει την ιστορική μνήμη με έναν κοινωνικό σκοπό, δίνοντας νέα διάσταση σε ένα παλαιό εκδοτικό έργο.

Η ιστορική σχέση της βασιλικής οικογένειας με την Κέρκυρα



Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη στενή σχέση της πρώην βασιλικής οικογένειας με την Κέρκυρα. Στο νησί αυτό γεννήθηκε και ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, ενώ το παλάτι Μον Ρεπό έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη δυναστεία.

Η βασίλισσα Φρειδερίκη επισκεπτόταν συχνά την Κέρκυρα, στηρίζοντας κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις, με έμφαση στην παιδική προστασία και τη δημόσια υγεία. Όπως σημειώνεται, η παρουσία της συνέβαλε στην ανάδειξη του νησιού ως τόπου με έντονη ανθρωπιστική και κοινωνική δραστηριότητα.

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Ένα βιβλίο, μια μνήμη και μια επιλογή με συμβολισμό



Η επανέκδοση της αυτοβιογραφίας δεν αποτελεί μόνο μια επιστροφή σε ένα ιστορικό κείμενο, αλλά και μια πράξη με συμβολικό χαρακτήρα, που συνδέει το παρελθόν με μια σύγχρονη κοινωνική προσφορά.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, το έργο της Φρειδερίκης επανέρχεται στο δημόσιο ενδιαφέρον, αυτή τη φορά με έναν διαφορετικό ρόλο: όχι μόνο ως ιστορική καταγραφή, αλλά και ως αφορμή για φιλανθρωπική δράση.

Με πληροφορίες από το harpersbazaar.gr