Κακοκαιρία «σάρωσε» τη Δράμα: Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια - Ξεριζώθηκαν δέντρα

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε τη Δευτέρα (20/7) τη Δράμα, με ισχυρή νεροποντή, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και σημαντικές ζημιές σε διάφορα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του proinos-typos.gr, το κύμα κακοκαιρίας εκδηλώθηκε με έντονους κεραυνούς και μέσα σε λίγα λεπτά ακολούθησε καταρρακτώδης βροχόπτωση, η οποία μετέτρεψε κεντρικούς δρόμους και στενά σε ορμητικούς χειμάρρους.

Η μεγάλη ποσότητα νερού που έπεσε σε ελάχιστο χρόνο προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα στις μετακινήσεις, με αρκετούς οδηγούς να εγκλωβίζονται στα πλημμυρισμένα οδοστρώματα και οχήματα να ακινητοποιούνται εξαιτίας της στάθμης του νερού.

Την ίδια ώρα, οι ισχυρές ριπές ανέμου ξερίζωσαν δέντρα σε διάφορα σημεία, προκαλώντας πρόσθετα εμπόδια στο οδικό δίκτυο, αλλά και υλικές ζημιές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μέχρι την εξασθένηση των φαινομένων.