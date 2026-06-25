Σφοδρό χαλάζι έπληξε τις καλλιέργειες στο Αμύνταιο: Εκτεταμένες ζημιές - Έπεσε περίφραξη γηπέδου

Με σφοδρότητα έπληξε την περιοχή της Βεγόρας Αμυνταίου η έντονη βροχόπτωση και το χαλάζι που έπεσε τη νύχτα της Τετάρτης 24 Ιουνίου. Δρόμοι και αγροτικές εκτάσεις μετατράπηκαν σε μικρούς χειμάρρους, ενώ σε αρκετά σημεία σημειώθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Ιδιαίτερα σοβαρές φαίνεται να είναι οι επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, καθώς αγρότες της περιοχής αναφέρουν εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες. Οι ζημιές σε αμπελοκαλλιέργειες και δενδροκαλλιέργειες, όπως ροδάκινα και κεράσια, σημειώθηκαν στις περιοχές Μανιακίου και Αντίγονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, υποχώρησε η περίφραξη του γηπέδου 5χ5 στη Βεγόρα καταπλακώνοντας αγροτικά μηχανήματα σε γειτονικό οικόπεδο.