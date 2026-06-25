Συναγερμός στο Μέτσοβο: Πυροσβεστικό ελικόπτερο κατέπεσε σε λίμνη - Σώοι οι πιλότοι, δείτε βίντεο

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Μετσόβου καθώς πληροφορίες κάνουν λόγο για βαριά προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου.

Ειδικότερα, , ένα πυροσβεστικό ελικόπτερο, τύπου Bell, κατά τη διάρκεια υδροληψίας από τη λίμνη Αώου, πραγματοποίησε βαριά προσγείωση.

Oι δύο πιλότοι έχουν βγει σώοι από το ελικόπτερο, φέροντας ελαφρά τραύματα. Οι δύο διασωθέντες, επιβαίνοντες στο ελικόπτερο που προσυδατώθηκε στην τεχνητή λίμνη "Αώου" στα Γρεβενά, παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και προληπτικά μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα, κατά την υδροληψία το ελικόπτερο ακούμπησε στο νερό, με αποτέλεσμα να χάσει την ισορροπία του και να βυθιστεί. Ήταν σε απόσταση 5 μέτρων από την όχθη. Κυβερνήτης και αλλοδαπός σύνδεσμος είχαν χρόνο να βγουν και να κολυμπήσουν στην όχθη.

Η στιγμή της πτώσης του ελικοπτέρου

Μάλιστα, το φως της δημοσιότητας έχει δει και βίντεο από τη στιγμή που το ελικόπτερο πέφτει στη λίμνη:

Όπως αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, «κατά την επιχείρηση αεροπυρόσβεσης, στη θέση «Αβγό» στα Γρεβενά ένα ελικόπτερο τύπου BELL μισθωμένο από το Πυροσβεστικό Σώμα, με πλήρωμα δύο ατόμων, εκ των οποίων ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός, ο οποίος λειτουργούσε ως σύνδεσμος, κατέπεσε στην τεχνητή λίμνη Αώου στα Γρεβενά.

Το ελικόπτερο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων. Διασώθηκαν και τα δύο μέλη του πληρώματος».

Σημειώνεται πως το πυροσβεστικό ελικόπτερο επιχειρούσε για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης (25/6) σε δασική έκταση στη θέση «Αβγό», στον ορεινό όγκο της Βάλιας Κάλντα του δήμου Γρεβενών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά είναι σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, μακριά από κατοικίες και υποδομές. Να σημειωθεί ότι στην περιοχή προηγήθηκε κεραυνική δραστηριότητα.