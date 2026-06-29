Ανελκύστηκε το πυροσβεστικό ελικόπτερο από τη λίμνη Αώου – Ξεκινά η έρευνα για τα αίτια της πτώσης

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η σύνθετη επιχείρηση ανέλκυσης του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που είχε καταπέσει στη λίμνη Πηγών Αώου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης πυρόσβεσης στην περιοχή των Γρεβενών.

Το ελικόπτερο είχε πέσει στα νερά της λίμνης την προηγούμενη εβδομάδα, την ώρα που επιχειρούσε ανεφοδιασμό από υδάτινη επιφάνεια, συμμετέχοντας στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς που είχε εκδηλωθεί στην περιοχή.

Η επιχείρηση ανέλκυσης πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό των αρμόδιων αρχών και με τη συνδρομή εξειδικευμένου συνεργείου και δυτών. Οι καλύτερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες επέτρεψαν την ομαλή εκτέλεση του σχεδίου.

φωτο: epiruspost

Οι δύτες κατάφεραν να προσεγγίσουν το ελικόπτερο στον βυθό της λίμνης, να το ασφαλίσουν και να το ανασύρουν με προσεκτικές κινήσεις, χωρίς να παρουσιαστούν νέα προβλήματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύμφωνα με το epiruspost.

Το αεροσκάφος βρίσκεται πλέον σε ασφαλή χώρο στη στεριά και αναμένεται να μεταφερθεί σε ειδικά φυλασσόμενο σημείο, όπου θα ξεκινήσει η λεπτομερής εξέτασή του από τους αρμόδιους πραγματογνώμονες.

Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Οι ειδικοί θα εξετάσουν όλα τα πιθανά ενδεχόμενα, από πιθανή μηχανική βλάβη έως ανθρώπινο παράγοντα ή άλλες συνθήκες που μπορεί να επηρέασαν την επιχείρηση υδροληψίας.

Η ανέλκυση του ελικοπτέρου αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για τη διερεύνηση του περιστατικού. Η συνέχεια περνά πλέον στους πραγματογνώμονες, οι οποίοι καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη.