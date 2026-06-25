Μέτσοβο: Νέο βίντεο μετά την πτώση του ελικοπτέρου - Χειριστής κολυμπά δίπλα στο Bell

Νέο βίντεο καταγράφει τις στιγμές που ακολούθησαν την πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Πηγών Αώου, στο Μέτσοβο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης ανεφοδιασμού για την αντιμετώπιση μεγάλης πυρκαγιάς.

Στο βίντεο φαίνεται ο ένας από τους δύο χειριστές να βρίσκεται μέσα στο νερό και να κολυμπά γύρω από το βυθισμένο ελικόπτερο Bell, λίγα λεπτά μετά το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (25/06).

Πτώση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στη λίμνη Αώου: Η στιγμή που ο χειριστής του ελικοπτέρου κολυμπάει στο νερό και ελέγχει το βυθισμένο Bell pic.twitter.com/TJdwjo5bp3 — Flash.gr (@flashgrofficial) June 25, 2026

Παρά τις δύσκολες συνθήκες και το σοκ της πτώσης, ο χειριστής κατάφερε να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το αεροσκάφος, ενώ στη συνέχεια βγήκε στην ακτή μαζί με τον συγκυβερνήτη.

Καλά στην υγεία τους οι δύο χειριστές

Η περιπέτεια είχε αίσιο τέλος, καθώς και οι δύο επιβαίνοντες διασώθηκαν χωρίς σοβαρό τραυματισμό.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για εξετάσεις, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη τη στιγμή που το πυροσβεστικό ελικόπτερο πραγματοποιούσε υδροληψία από την τεχνητή λίμνη Πηγών Αώου.

Το εναέριο μέσο συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που βρίσκεται σε εξέλιξη στα Γρεβενά και ειδικότερα στην περιοχή της Βάλια Κάλντα, όπου επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.