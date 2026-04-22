Τουρκία: Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα - Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια
Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Chinook κατέπεσε κοντά στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Συναγερμός σήμανε στις τουρκικές αρχές μετά την πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου Boeing CH-47F Chinook κοντά στην Άγκυρα, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.
Το ελικόπτερο, που ανήκει στη Διοίκηση Αεροπορίας Στρατού της Τουρκία, συνετρίβη στην περιοχή Temelli, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας επιβεβαίωσε το συμβάν, διευκρινίζοντας ότι κανένα από τα μέλη του πληρώματος ή τους επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε.
Σε σύντομη ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι τα αίτια της πτώσης δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί και θα διερευνηθούν μέσω ενδελεχούς έρευνας, αναφέρει το turkiyetoday.
Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα χρησιμοποιούνται τόσο από τις χερσαίες δυνάμεις όσο και από ειδικές μονάδες αεροπορίας του τουρκικού στρατού.