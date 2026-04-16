Καχραμανμαράς: Στο φως βίντεο με τον δράστη να πυροβολεί σε σκοπευτήριο δύο μέρες πριν το μακελειό

Η δημοσιοποίηση νέων βίντεο φέρνει στο φως ανησυχητικά στοιχεία για τον δράστη της αιματηρής επίθεσης σε σχολείο στο Καχραμανμαράς της Τουρκίας, όπου έχασαν τη ζωή τους συνολικά 10 άνθρωποι – ένας καθηγητής και εννέα μαθητές.



Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, ο μαθητής Ισά Αράς Μερσινλί εμφανίζεται να εξασκείται στη σκοποβολή σε πεδίο βολής, μόλις δύο ημέρες πριν από την επίθεση. Δίπλα του βρίσκεται ο πατέρας του, Ουγκούρ Μερσινλί, αρχηγός της αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη μετά το μακελειό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα βίντεο καταγράφηκαν τη Δευτέρα, λίγα 24ωρα πριν από το σοκαριστικό περιστατικό στο Γυμνάσιο Ayser Çalık, στην περιοχή Onikişubat της Τουρκίας. Σε αυτά, ο νεαρός φαίνεται να πυροβολεί επανειλημμένα, επιχειρώντας να πετύχει τους στόχους, υπό την καθοδήγηση του πατέρα του.



Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η κατάθεση του πατέρα, ο οποίος υποστήριξε ότι στόχος του ήταν να περιορίσει τον ενθουσιασμό του γιου του. «Πήγα στο σκοπευτήριο της αστυνομίας και πυροβόλησα με το δικό μου όπλο, επιτρέποντας και στον γιο μου να ρίξει μερικές φορές. Του έδειξα τον στόχο και του εξήγησα ότι το όπλο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται τυχαία, αλλά με στόχευση», ανέφερε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το τουρκικό μέσο Çağdaş Kocaeli.

Kahramanmaraş’taki okul saldırganının poligonda atış yaptığı görüntüler ortaya çıktıhttps://t.co/ode3kiCMtD — Çağdaş Kocaeli (@CagdasKocaelii) April 16, 2026

Όπως είπε, κατέγραψε φωτογραφίες και βίντεο από τη στιγμή, τα οποία στη συνέχεια έστειλε στον γιο του μέσω WhatsApp, υποστηρίζοντας πως το έκανε ως «ενθύμιο» αλλά και με στόχο να τον αποθαρρύνει. Ωστόσο, σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός φέρεται να έδειξε το υλικό σε φίλους του, προκαλώντας την έκπληξή τους. Από την επίθεση τραυματίστηκαν ακόμη 17 μαθητές, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.