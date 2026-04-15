Αυτός είναι ο 14χρονος μακελάρης της Τουρκίας - Οκτώ μαθητές και ένας καθηγητής νεκροί

Ένας 14χρονος μαθητής είναι ο μακελάρης που σκόρπισε τον θάνατο σε σχολείο στην περιοχή Καχραμάνμαρας της Τουρκίας. Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν χάσει εννέα άτομα τη ζωή τους, 8 μαθητές και ένας δάσκαλος, ενώ 13 άτομα έχουν τραυματιστεί, με τα 6 από αυτά να είναι σε σοβαρή κατάσταση.

Σύμφωνα με τη δήλωση του υπουργού Εσωτερικών της Τουρκίας, δεν πρόκειται για τρομοκρατικό περιστατικό, ενώ ο δράστης είναι ένας 14χρονος. «Θέλω να εκφράσω για άλλη μια φορά πόσο βαθιά μας λυπάμαι. Σήμερα, αναστέλλουμε τα μαθήματα για δύο ημέρες λόγω του περιστατικού στο Καχραμανμαράς», αναφέρει σε δήλωσή του.

«Ένας μαθητής της Γ' Γυμνασίου μπήκε σε δύο αίθουσες γεμάτες μαθητές και, πυροβολώντας αδιακρίτως με τα όπλα που είχε φέρει στο σακίδιό του, προκάλεσε νεκρούς και τραυματίες. Οι έρευνές μας συνεχίζονται. Ελπίζουμε οι τραυματισμένοι αδελφοί μας να αναρρώσουν το συντομότερο δυνατόν. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αρνητικό περιστατικό σε άλλο σχολείο. Κυκλοφορούν σχετικές φήμες στα social media, αλλά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», είπε σε δηλώσεις του ο νομάρχης του Καχραμάνμαρας, Μουκερέμ Ουνλίερ.

IHA (Ihlas News Agency) via REUTERS

Νεκρός ο δράστης

Ο Ουνλίερ πρόσθεσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Απαντώντας σε ερώτηση για την κατάσταση του δράστη, δήλωσε: «Και εκείνος είναι νεκρός. Κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης πυροβόλησε τον εαυτό του. Δεν είναι ακόμη σαφές αν επρόκειτο για απόπειρα αυτοκτονίας ή αν πυροβόλησε τον εαυτό του μέσα στη σύγχυση. Ο μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου που προκάλεσε το συμβάν είναι μαθητής του σχολείου μας και ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Θεωρούμε ότι πήρε τα όπλα από εκείνον. Ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες και μπήκε σε δύο αίθουσες.»

Παράλληλα, συνελήφθη ο πατέρας του δράστη, Ισά Αράς Μερσινλί, ο Ουγούρ Μερσινλί.