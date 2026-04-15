Νέο μακελειό σε σχολείο στην Τουρκία: 4 νεκροί και τουλάχιστον 20 τραυματίες

Νέα ένοπλη επίθεση πραγματοποιήθηκε σε σχολείο της Τουρκίας, αυτήν τη φορά στην πόλη Καχραμάνμαρας, όταν ένοπλος μαθητής άνοιξε πυρ εναντίον συμμαθητών του και καθηγητών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερα άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους, με τρεις μαθητές και έναν καθηγητή να πέφτουν νεκροί από τα πυρά του δράστη. Τουλάχιστον 20 άτομα έχουν τραυματιστεί.

Όπως μεταφέρουν τουρκικά μέσα, ένας μαθητής του σχολείου εισέβαλε στο κτίριο με πέντε όπλα και επτά γεμιστήρες, τα οποία εκτιμάται ότι ανήκουν στον πατέρα του που είναι πρώην αστυνομικός. Ο δράστης φαίνεται να πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, ενώ στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο χώρο και άνοιξε πυρ αδιακρίτως εναντίον μαθητών και προσωπικού.

Σοκάρουν τα βίντεο που δείχνουν τους μαθητές να τρέχουν να ξεφύγουν από τα πυρά του μαθητή, πηδώντας ακόμα και από τα παράθυρα του σχολείου.

«Οι θεραπείες των τραυματιών μας συνεχίζονται στα νοσοκομεία μας. Παρακολουθούμε στενά την κατάστασή τους», τόνισε ο υπουργός Υγείας της Τουρκίας, Κεμάλ Μεμίσογλου.

«Μετά από αναφορές για πυροβολισμούς μπροστά από το σχολείο, έγινε κλήση στη γραμμή έκτακτης ανάγκης 112 του Καχραμανμαράς», μετέδωσε το CNN Turk.

Ασθενοφόρα και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν σπεύσει στο σχολείο, ενώ στην περιοχή επικρατεί πανικός.

Σημειώνεται ότι μία ημέρα νωρίτερα, 16 άνθρωποι, κυρίως μαθητές, τραυματίστηκαν όταν ένας πρώην μαθητής άνοιξε πυρ σε ένα λύκειο στη γειτονική επαρχία Σανλιούρφα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια σε σχολικές μονάδες. Τα περιστατικά ένοπλων επιθέσεων στην Τουρκία θεωρούνται γενικώς σπάνια και τα γεγονότα του τελευταίου 48ώρου έχουν σκορπίσει τον τρόμο.