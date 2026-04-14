«Να είστε έτοιμοι»: Η προειδοποίηση του 19χρονου πριν το μακελειό στο σχολείο στην Τουρκία

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν το πρωί σε επαγγελματικό λύκειο στην περιοχή Σιβέρεκ, στην επαρχία Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, όταν ένας 19χρονος πρώην μαθητής εισέβαλε στο σχολικό συγκρότημα και άνοιξε πυρ με καραμπίνα.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν συνολικά 16 άτομα, εκ των οποίων οι 10 είναι μαθητές. Λίγο αργότερα, ο δράστης έθεσε τέλος στη ζωή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 09:00 το πρωί, όταν ο 19χρονος Ομέρ Κετ μπήκε στο «Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi» και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως μέσα στους χώρους του σχολείου.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, μονάδες ειδικών επιχειρήσεων και ασθενοφόρα, ενώ το κτίριο εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας.

Είχε προειδοποιήσει μέσω social media

Σύμφωνα με τις αρχές, ο δράστης ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, όπου είχε φοιτήσει μόνο στην πρώτη τάξη, πριν συνεχίσει την εκπαίδευσή του εξ αποστάσεως.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πριν από την επίθεση είχε δημοσιεύσει απειλητικά μηνύματα στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης του σχολείου, προαναγγέλλοντας την ενέργειά του. Σε μία από τις αναρτήσεις του έγραφε χαρακτηριστικά: «Να είστε έτοιμοι, σε λίγες ημέρες θα γίνει επίθεση».

Saldırıyı gerçekleştiren ve 2007 doğumlu olduğu belirlenen Ömer Ket’in, olaydan önce sosyal medya üzerinden okulun Instagram hesabına tehdit içeren yorumlar yaptığı tespit edildi:



“Hazır olun bu okulda bir kaç gün sonra saldırı olacak hazır olun kunduzlar.” pic.twitter.com/GSIMJCDu21 — TKR (@TKRgazete) April 14, 2026

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της αστυνομίας, ο 19χρονος φέρεται να εγκλωβίστηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας και στη συνέχεια αυτοπυροβολήθηκε, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, όπου φαίνονται μαθητές να τρέχουν πανικόβλητοι, ενώ ο δράστης εισέρχεται στον χώρο κρατώντας το όπλο.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της επίθεσης. Επιβεβαίωσε επίσης ότι ο δράστης, γεννημένος το 2007 και πρώην μαθητής του σχολείου, χρησιμοποίησε καραμπίνα πριν αυτοκτονήσει.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο Σιβέρεκ, όπου και νοσηλεύονται.