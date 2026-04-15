Βίντεο με λυκειάρχη να εξουδετερώνει ένοπλο μέσα σε σχολείο

Η στιγμή που ο διευθυντής Λυκείου σχολείου στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ εξουδετερώνει ένοπλο και αποτρέπει επίθεση κατά των μαθητών του καταγράφεται σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος.



Το βίντεο, που δημοσιεύεται από το αμερικανικό δίκτυο ABC, δείχνει τον 20χρονο ένοπλο, Βίκτορ Χόκινς, να φοράει μαύρη κουκούλα και να περιφέρεται στο σχολείο με δύο ημιαυτόματα όπλα. Τότε ο λυκειάρχης πέφτει πάνω του και προσπαθεί να τον αφοπλίσει.

Surveillance video shows the moment the principal at an Oklahoma high school heroically takes down a gunman who had entered the school. The suspect, a former student, fired multiple rounds, striking the principal in the leg. https://t.co/pdJp74zEsy pic.twitter.com/t3adauKOuC — ABC News (@ABC) April 15, 2026

Ο 20χρονος κατάφερε να πυροβολήσει αρκετές φορές και τραυμάτισε στο πόδι τον λυκειάρχη, ο οποίος τελικά τον αφόπλισε. Ο ένοπλος είπε μετά τη σύλληψή του στους αστυνομικούς ότι είχε εμπνευστεί από τη σφαγή στο Λύκειο Κολουμπάιν και ήθελε να ανοίξει πυρ κατά των μαθητών του σχολείου.



Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και προφυλακίστηκε. Ο λυκειάρχης μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.