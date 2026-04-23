Αδιανόητο περιστατικό σε ριάλιτι στη Σερβία: Προσπάθησε να πνίξει συμπαίκτριά του on air

Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε σε ριάλιτι στη Σερβία, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media.

Το συμβάν εκτυλίχθηκε στο παιχνίδι «Elita», το οποίο προβάλλεται από το Pink TV και ακολουθεί τη λογική του Big Brother, με τους παίκτες να συμβιώνουν υπό συνεχή παρακολούθηση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένας από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια έντονου καβγά και προσπάθησε να πνίξει μια συμπαίκτριά του.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, ο παίκτης εμφανίζεται να αρπάζει τη γυναίκα από το κεφάλι, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα, ενώ εκείνη καλούσε σε βοήθεια.

Το επεισόδιο φέρεται να ξεκίνησε ενώ οι δύο βρίσκονταν κάτω από μια κουβέρτα, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί τι προκάλεσε την ένταση.

🚨 Scandal in the Serbian reality show "Elita" about coexistence:



A contestant attempted to strangle a female participant, but security intervened in time. pic.twitter.com/9NW4kzPDAq — ‏Middle East News (@MiddleEast_Eng) April 22, 2026

Η κατάσταση κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη, με αποτέλεσμα να παρέμβει άμεσα η ασφάλεια της παραγωγής για να αποτρέψει τα χειρότερα.

Το σχετικό απόσπασμα έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους χρήστες των social media.

Πολλοί χαρακτήρισαν το περιστατικό σοκαριστικό και επικίνδυνο, ενώ δεν έλειψαν και τα σχόλια για το γενικότερο επίπεδο βίας που έχει καταγραφεί κατά καιρούς στο συγκεκριμένο ριάλιτι.

Το «Elita» έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για επεισόδια έντασης και καβγάδες μεταξύ των παικτών, με το κλίμα στο παιχνίδι να χαρακτηρίζεται συχνά χαοτικό.