Σε αιματηρά επεισόδια μεταξύ οπαδών και αστυνομικών κατέληξε το μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης

Άγριοι ξυλοδαρμοί ξέσπασαν στο μεγάλο ντέρμπι της Παραγουάης ανάμεσα στην Ολιμπία και την Σέρο Πορτένιο αναγκάζοντας τον διαιτητή της αναμέτρησης να διακόψει το ματς.

La policía empezó y continuaron los de olimpia.



Acá hay un video que los hinchas de olimpia atacaban por platea vip…



La policía por la izquierda y los de olimpia por la derecha. No puede ser



Estábamos rodeados. Y nos quieren echar la culpa pic.twitter.com/fCimHdkS9W — #SomosCERRO 🌪❤️💙 (@SomosCERRO) April 19, 2026

Όντας στο 30ο λεπτό και με το σκορ να παραμένει στο 0-0, ο Χουάν Γκάμπριελ Μπενίτεθ διέταξε την λήξη του αγώνα εξαιτίας των βίαιων επεισοδίων που ξεκίνησαν στην στην βόρεια κερκίδα μεταξύ της αστυνομίας και των οπαδών. Οι πρώτοι χρησιμοποίησαν πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα, ώστε να απομακρύνουν το έξαλλο κοινό, με αποτέλεσμα πολλοί από τους πανικόβλητους θεατές να εισέρχονται στον αγωνιστικό χώρο για να αποφύγουν την ασφυξία.

Μεγάλη ήταν και η βοήθεια των ποδοσφαιριστών, ανάμεσα τους και ο πρώην παίκτης του Άρη Χουάν Ιτούρμπε, οι οποίοι έριχναν μπουκάλια στους οπαδούς για να ενυδατωθούν, όπως αναφέρει η ABC Color.

Αργότερα, οι οπαδοί έδειξαν μία αστυνομική ασπίδα ως σύμβολο, ενώ ταυτόχρονα ο διευθυντής αγώνων Παραγουάης Μίτσελ Σάντσεζ ανακοίνωσε την οριστική αναβολή του αγώνα « Δεν υπάρχουν οι ελάχιστες εγγυήσεις για να συνεχιστεί».

Πολλοί από τους οπαδούς, όπως και από τους 3.500 αστυνομικούς, που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρα. Στην βοήθεια των θεατών συνέβαλλε και η πυροσβεστική.

Ο επιθεωρητής της Εθνικής Αστυνομίας Παραγουάης δήλωσε στον τοπικό τύπο: «Υπάρχουν τραυματίες, τόσο αστυνομικοί, όσο και οπαδοί της Σέρο», δίχως να προσδιορίζει τον αριθμό και κρατώντας ένα αμερόληπτο ύφος.

Ο αγώνας έληξε με σκορ 0 παθητικό μετά και από μικροεντάσεις μεταξύ των παικτών. Αυτή τη στιγμή, η Ολιμπία του Πάμπλο Σάντσεζ οδηγεί το πρωτάθλημα με 39 βαθμούς με δεύτερη να παραμένει η Σέρο Πορτενό με 33 βαθμούς.