«Ραντεβού θανάτου» στη Σεβίλλη πριν το Σοσιεδάδ - Ατλέτικο: Η αστυνομία απέτρεψε συμπλοκή 100 ατόμων

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ θα αντιμετωπίσει το βράδυ του Σαββάτου (18/04, 22:00) την Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του Copa Del Rey, όμως ο μεγάλος αγώνας λίγο έλειψε να στιγματιστεί από άγρια επεισόδια. Πιο αναλυτικά, η Εθνική Αστυνομία της Σεβίλλης προχώρησε στην ταυτοποίηση περίπου 100 οπαδών της Ρεάλ Σοσιεδάδ που κατευθυνόταν στην Αλαμέδα ντε Ερκούλες, για να συναντήσουν τους οργανωμένους της Ατλέτικο Μαδρίτης με σκοπό τη συμπλοκή.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει ότι οι οπαδοί της Ρεάλ Σοσιεδάδ «εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν» στην κεντρική πλατεία Σαν Αντόνιο. Οι περισσότεροι από αυτούς φορούσαν μαύρα ρούχα και κάλυπταν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους. Η πλατεία στην οποία κατευθυνόταν, είναι γνωστή γιατί στο παρελθόν έχει «φιλοξενήσει» επεισόδια και συμπλοκές ανάμεσα σε οργανωμένους οπαδούς.

Χαρακτηριστικό της επαγρύπνησης της Εθνικής Αστυνομίας της Σεβίλλης, αποτελεί το γεγονός πως στην περιοχή βρέθηκαν πέντε μονάδες αποκατάστασης της τάξης. Οι Βάσκοι χούλιγκαν είχαν άγριες διαθέσεις και σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Mundo Deportivo» είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ρόπαλα και μεταλλικά αντικείμενα.

18.04.2026🇪🇸Frente Atletico in Sevills before cup final



All in one place. Tap to download.

Οι οπαδοί της Ρεάλ Σοσιεδάδ μισούν τους οπαδούς της Ατλέτικο Μαδρίτης, γιατί το Δεκέμβριο του 1998, ένας φίλαθλος της ομάδας από τη χώρα των Βάσκων είχε δολοφονηθεί από έναν οπαδό των Μαδριλένων, που τον χτύπησε με μαχαίρι λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στους δύο συλλόγους, που θα παλέψουν για το τρόπαιο.

Ο τελικός του Copa Del Rey θα μεταδοθεί ζωντανά και αποκλειστικά από το Action 24 και το Athletiko σε περιγραφή του Βασίλη Μπακόπουλου.