Οκτώ συλλήψεις για επίθεση κατά δημοσιογράφων στην Τούμπα

Στην ταυτοποίηση 14 ατόμων που εμπλέκονται σε περιστατικό επίθεσης σε βάρος δημοσιογράφων στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, Τούμπα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, έπειτα από μεθοδική έρευνα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας - Τριανδρίας υπό την καθοδήγηση της Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Βίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 14 ημεδαπούς ηλικίας από 22 έως 45 ετών. Από αυτούς συνελήφθησαν οι οκτώ, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί «Ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού» καθώς και για «Παράνομη βία».

Το περιστατικό στο γήπεδο

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (15/03/2026), λίγο πριν από την έναρξη ποδοσφαιρικού αγώνα σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης.

Ομάδα ατόμων, μέρος των οποίων είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου, κινήθηκε προς τα δημοσιογραφικά θεωρεία και επιτέθηκε φραστικά σε δημοσιογράφους, ζητώντας τους να απομακρυνθούν.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια Δικαστική Αρχή.