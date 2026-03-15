Ένταση στην Τούμπα: Οπαδοί του ΠΑΟΚ εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά - Αποχώρησαν προσωρινά οι ρεπόρτερ

Σκηνές έντασης σημειώθηκαν στο γήπεδο της Τούμπας, όταν οπαδοί του ΠΑΟΚ εισέβαλαν στα δημοσιογραφικά θεωρεία κατά την διάρκεια της αναμέτρησης με τον Λεβαδειακό για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ομάδα οπαδών κινήθηκε προς τα δημοσιογραφικά και απαίτησε από τους εκπροσώπους των ΜΜΕ να αποχωρήσουν από τις θέσεις τους, προκαλώντας αναστάτωση και άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Οι δημοσιογράφοι μεταφέρθηκαν προσωρινά στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου, από όπου παρακολούθησαν μέρος της αναμέτρησης, πριν επιστρέψουν αργότερα κανονικά στα δημοσιογραφικά θεωρεία.