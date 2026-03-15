ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 3-0: «Χτύπησε» στην αρχή των ημιχρόνων ο Δικέφαλος του Βορρά

Επιστροφή στη Τούμπα και στις νίκες για τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι «ασπρόμαυροι» υποδέχτηκαν στην έδρα τους τον Λεβαδειακό και επικράτησαν με 3-0, στην 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι «χτύπησαν» τους Βοιωτούς με δύο γρήγορα γκολ στις αρχές των δύο ημιχρόνων (Τάισον 7', Γερεμέγεφ 47') και ένα ακόμα από τον Χατσίδη στο 57', σκαρφαλώνοντας -προσωρινά- στην κορυφής της βαθμολογίας με 57 βαθμούς.

Το ματς

Από το λάθος του Κορνέζου και την πίεση του Κωσνταντέλια ο Τάισον βρέθηκε προ κενής εστίας και μόλις στο 7' έδωσε προβάδισμα στους «ασπρόμαυρους». Ο Λεβαδειακός ανέβασε την απόδοση του και στο 16' βρέθηκε σε θέση βολής με τον Πεντρόσο, το καίριο τάκλιν του Λόβρεν όμως δεν επέτρεψε στον Αργεντίνο να πλασάρει.

Στο 25ο λεπτό από την εξαιρετική πάσα του Κωσνταντέλια ο Γερεμέγεφ έγινε κάτοχος της μπάλας στη μικρή περιοχή, εκτέλεσε με το δεξί χωρίς να σημαδέψει όμως εστία. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Λεβαδειακός προσπάθησε να απειλήσει την εστία του Τσιφτσή, χωρίς να καταφέρνει να απειλήσει ουσιαστικά την εστία του δικεφάλου πριν την ανάπαυλα.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ απέκτησε προβάδισμα δύο τερμάτων. Ζαφείρης και Χατσίδης συνεργάστηκαν, ο δεύτερος τσίμπησε για τον Γερεμέγεφ που πλάσαρε ιδανικά τον Λοντίγκιν για το 2-0 στο 47'. Δέκα λεπτά αργότερα οι ασπρόμαυροι βρήκαν ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά με τον Χατσίδη. Ο Οζντόεφ άδειασε τον Μάγκνουσον, έστρωσε στον νεαρό μεσοεπιθετικό που από δημιουργός χρίστηκε σκόρερ.

Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου έριξαν τον ρυθμό μετά το 3-0, διαχειρίστηκαν το παιχνίδι και πανηγύρισαν μια σημαντική νίκη, μια αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν (Μιχαηλίδης 70'), Μπάμπα, Ζαφείρης, Οζντόεφ (Καμαρά 81'), Χατσίδης (Ντεσπότοφ 74'), Κωνσταντέλιας (Ιβανούσετς 70'), Τάισον, Γερεμέγεφ (Μύθου 74')

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βήχος, Αμπού Χάνα (Μάγκνουσον 29'), Κορνέζος (Συμελίδης 58'), Φίλων, Τσάπρας, Λαγιούς (Βέρμπιτς 80'), Όζμπολτ (Οζέγκοβιτς 80'), Μπάλτσι (Νίκας 80'), Τσοκάι, Πεντρόσο