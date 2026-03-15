Η Κηφισιά κέρδισε τον Βόλο (2-0) και «βλέπει» 5-8

Κυνική και ουσιαστική η Κηφισιά, επικράτησε 2-0 του Βόλου για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πλησίασε στον πόντο από τα playoffs 5-8, ενώ παράλληλα απομακρύνθηκε δέκα βαθμούς από τον προτελευταίο της βαθμολογίας Αστέρα AKTOR.

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρήκε δύο γκολ, από ένα στις αρχές των δύο ημιχρόνων με Χριστόπουλο και Πόμπο και έδειξε πως πολύ δύσκολα θα μπλέξει σε περιπέτειες. Την τελευταία αγωνιστική πάντως, θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αντίθετα, οι Θεσσαλοί συμπλήρωσαν τρεις μήνες χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα (20/12 η τελευταία) και πλέον, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμμετάσχουν στα playouts (εντός με ΠΑΟΚ την τελευταία αγωνιστική), εκεί όπου θα παλέψουν για να μην μπουν σε περιπέτειες, αν και απέχουν 11 βαθμούς από την ζώνη του υποβιβασμού.

Το ματς

Ανώτερη η Κηφισιά στο ξεκίνημα του ματς, προσπάθησε να βρει κενούς χώρους και να απειλήσει, αλλά χωρίς ιδιαίτερες αξιώσεις. Το σουτ του Ρουκουνάκη στο 13' πέρασε εκτός εστίας.

Στο 25ο λεπτό ευτύχησε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ. Ο Λαρουσί από τα αριστερά έκανε βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας των Θεσσαλών, ο Χριστόπουλος έφυγε σε τετ α τετ με τον Σιαμπάνη και με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Τέσσερα λεπτά μετά ο Βόλος απείλησε, όταν ο Ουρτάδο βρέθηκε σε καλή θέση εκτός περιοχής, κάκιστο όμως, το πλασέ του, μακριά από την εστία του Ραμίρεζ η μπάλα. Ίδια κατάληξη είχε και το σουτ του Μπουζούκη με το αριστερό, στην γραμμή της μεγάλης περιοχής. Στο 36' πάντως, άγγιξε την ισοφάριση. Ο Κονατέ έκανε λάθος στην περιοχή, ο Χουάνπι έπιασε εξαιρετικό πλασέ, ο Ραμίρεζ έβγαλε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 41΄ μία ακόμα τελική για τους Θεσσαλούς, Ο Γκονσάλες βρέθηκε σε καλή θέση εκτός περιοχής, η μπάλα έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ραμίρεζ.

Με το ξεκίνημα της επανάληψης, η Κηφισιά άγγιξε το δεύτερο γκολ, αλλά ο Σιαμπάνης είχε τεράστια απόκρουση στο σουτ του Σόουζα, με ανάποδο χέρι, σε μια προσπάθεια που είχε αλλάξει πορεία μετά από κόντρα. Στο 56' ο γκολκίπερ του Βόλου είχε διπλή επέμβαση σε προσπάθειες των Χριστόπουλου και Αντόνισε.

Η πίεσή της απέδωσε καρπούς στο 68'. Ο Πόμπο πήρε την μπάλα από τον Λαρουσί, απέφυγε εξαιρετικά τον Χέρμανσον και με το μυτάκι πέρασε την μπάλα κάτω από τα πόδια του Σιαμπάνη για να γράψει το 2-0.

Ο Βόλος είχε κάποιες καλές στιγμές με τους Γκονζάλες (71') και Λάμπρου (78') για να μειώσει το σκορ, αλλά δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει.

Γκολ: 25' Χριστόπουλος, 68' Πόμπο

Διαιτητής: Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: 20' Λαρουσί, 62" Χριστόπουλος - 39' Χουάνπι, 52' Μύγας, 91' Κάργας

Κόκκινες: -

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί (83' Χουχούμης), Ρουκουνάκης (66' Βιγιαφάνιες), Αμανί, Γκέρσον Σόουζα, Πόμπο (83' Μπένι), Αντόνισε, Χριστόπουλος (66' Μίγιτς)

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Σόρια (61' Κύρκος), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Μπουζούκης (71' Μαρτίνεζ), Κόμπα (71' Φορτούνα), Γκονζάλες, Χουάνπι, Μύγας (55' Γρόσδης), Ουρτάδο.

Πηγή: Athletiko.gr