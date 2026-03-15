Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός: Live η αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής της Super League

Συνέχεια στο θετικό του σερί σε Ελλάδα και Ευρώπη ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Το «τριφύλλι» υποδέχεται στο «Απ. Νικολαΐδης» τον Παναιτωλικό, στην 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ο Ράφα Μπενίτεθ με το μυαλό του στη ρεβάνς με την Μπέτις ξεκούρασε αρκετούς παίκτες, με τον στόχο της νίκης παρόλα αυτά να μην αλλάζει.

Οι εντεκάδες:

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Ερνάντεθ, Κάτρης, Τουμπά, Σισοκό, Αντίνο, Παντελίδης, Κοντούρης, Ζαρουρί, Τζούριτσιτς, Σβιντέρσκι

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν, Λομπάτο, Ματσάν, Ρόσα, Αγκίρε

