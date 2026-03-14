Πανσερραϊκός - Αρης 0-0: Ο Αθανασιάδης ύψωσε «στοπ» και οι «κιτρινόμαυροι» πήραν έναν πολύτιμο βαθμό

Αγκαλιά με μία σπουδαία νίκη βρέθηκε ο φορμαρισμένος Πανσερραϊκός, αλλά ο Αθανασιάδης με τις επεμβάσεις του, του την στέρησε, χαρίζοντας στον Άρη τον πόντο.

Σε μία τρομερή αναμέτρηση για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League, οι δύο ομάδες σπατάλησαν σημαντικές ευκαιρίες, με την ομάδα του Ζεράρντ Σαραγόσα να έχει τις πιο κλασικές. Ο Άρης πλήρωσε το γεγονός ότι σε ακόμα μία αναμέτρηση έμεινε με 10 παίκτες και δεν κατάφερε να βρει ένα γκολ.

Με οχτώ βαθμούς στα τελευταία τέσσερα ματς, ο Πανσερραϊκός μένει ζωντανός στη μάχη της παραμονής. Με τους Θεσσαλονικείς να μένουν μακριά από τη νίκη για έκτη συνεχόμενη αγωνιστική και να μην καταφέρνουν να «κλειδώσουν» μία θέση για τα Playoffs 5-8.

Το ματς

Πρώτη καλή στιγμή μόλις στο δεύτερο λεπτό. Δυνατή εκτέλεση φάουλ του Φέλτες, απέκρουσε σε κόρνερ ο Αθανασιάδης. Στο 9' απείλησε ο Άρης, όταν ο Μπουσαΐντ γύρισε στο ημικύκλιο, ο Ράτσιτς έκανε το δεξί πλασέ και η μπάλα έφυγε λίγο έξω από δεξί κάθετο δοκάρι του Τιναλίνι. Κουραστικό το πρώτο ημίωρο, με την κατοχή μπάλας για τον Άρη να έχει φτάσει στο 80%, δίχως ουσία.

Στο 39', δυνατό συρτό σουτ του Ντουντού από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Τιναλίνι. Λίγο πριν την ανάπαυλα ο Τιναλίνι με το ένα χέρι είχε μία τρομερή επέμβαση στο δυνατό σουτ του Αλφαρέλα έξω από την περιοχή.

Με την έναρξη της επανάληψης ο Πανσερραϊκός άγγιξε το γκολ με τρομερή γυριστή κεφαλιά του Ίβαν, ο Αθανασιάδης ωστόσο με τα ακροδάχτυλα έδιωξε σε κόρνερ. Στο 53' απείλησε ξανά με την κεφαλιά του Ντε Μάρκο να περνάει δίπλα από το αριστερό κάθετο δοκάρι.

Επτά λεπτά μετά ο Άρης έμεινε με 10 παίκτες. Σε βαθιά μπαλιά μονομάχησαν Τεχέρο, Τεϊσέιρα, ο Βραζιλιάνος φορ έπεσε εκτός περιοχής, ενώ θα έφευγε τετ α τετ με τον Αθανασιάδη και ο διαιτητής έδειξε φάουλ κόκκινη στον Ισπανό δεξιό μπακ των κιτρίνων. Στο 72', γυριστό του Τεϊσέιρα, ακόμα τρομερή επέμβαση του Αθανασιάδη σε κόρνερ. Τέσσερα λεπτά μετά το διαγώνιο σουτ του Ίβαν πέρασε λίγο άουτ.

Στο 79' ο Άρης είχε κλασική ευκαιρία με τον νεοεισελθόντα Χόνγκλα, ο Τιναλίνι με τις γροθιές έδιωξε σε κόρνερ. Στο 87' ο Πανσερραϊκός απείλησε πάλι με τον Τεϊσέιρα, όμως ο Αθανασιάδης έδιωξε σε κόρνερ με το αριστερό του πόδι.

Στις καθυστερήσεις, το τρομερό αριστερό σουτ του Γιαννιώτα εκτός περιοχής τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Γκολ: -

Διαιτητής: Ζαμπαλάς

Κίτρινες: 42' Ομεονγκά - 42' Μεντίλ

Κόκκινες: 60' Τεχέρο

Πανσερραϊκός (Ζεράρντ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Ντε Μάρκο, Κάλινιν (64' Γκελασβίλι), Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά (78' Σοφιανός), Δοϊρανλής, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Ίβαν (91' Μασκανάκης)

Άρης (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Φαμπιάνο, Ρόουζ, Τεχέρο, Μεντίλ (89' Φρίντεκ), Ράτσιτς, Χόνγκλα, Μορόν (77' Κουαμέ), Αλφαρέλα (77' Γιαννιώτας), Μπουσαΐντ (64' Δώνης), Ντούντου (64' Φαντιγκά)

Πηγή: Athletiko.gr