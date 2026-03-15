Super League: Η ώρα και το κανάλι για τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

Η νίκη (3-0) του Ολυμπιακού απέναντι στον ΟΦΗ το Σάββατο (14/03) έφερε ανακατατάξεις στην κορυφή της Stoiximan Super League. Το ίδιο αναμένεται να γίνει την Κυριακή (15/03), καθώς το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις.



Η δράση ξεκινά στις 16:00 με την αναμέτρηση μεταξύ της Κηφισιάς και του Βόλου. Το παιχνίδι αυτό θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD. Στις 18:00 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Λεβαδειακό με τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.



Στο Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου ο Ατρόμητος θα κοντραριστεί με την ΑΕΚ. Η σέντρα θα γίνει στις 19:30 και η τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 2HD.



Η αυλαία της 25ης αγωνιστικής θα κλείσει στις 21:00. Στο γήπεδο της Λεωφόρου ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τον Παναιτωλικό. Η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από το Cosmote Sport 1HD.

Η δράση στην GBL με το ντέρμπι της Αθήνας

Στις 12:45 ο ουραγός του βαθμολογικού πίνακα Κολοσσός φιλοξενεί τον Ηρακλή στη Ρόδο, σε μια αναμέτρηση ζωτικής σημασίας και για τις δύο ομάδες. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από το ΕΡΤ Sports 1.



Αμέσως μετά, στις 13:00, ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Πανιώνιο στο «ΔΑΚ Γλυφάδας», θέλοντας να επανέλθει στα θετικά αποτελέσματα ύστερα από την ήττα στο Πριγκιπάτο από τη Μονακό. Από την άλλη, η ομάδα της Νέας Σμύρνης δίνει τη δική της μάχη για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία. Ο αγώνας καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 Σπορ.



Στις 16:00 η δράση κορυφώνεται με την μεγάλη αναμέτρηση του «Τ-Center» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Το «τριφύλλι» θέλει να επιστρέψει στις εγχώριες νίκες μετά το «στραπάτσο» απέναντι στον Ηρακλή. Αντίθετα η Ένωση στοχεύει σε ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα για να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ενόψει των PlayOffs της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 Σπορ.