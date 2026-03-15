Παναθηναϊκός AKTOR - ΑΕΚ 103-78: «Καθάρισε» την Ένωση με κορυφαίο τον Ναν

Ο Παναθηναϊκός AKTOR χρειάστηκε περίπου 13 λεπτά και τις αποδοκιμασίες από τον κόσμο του για να... ξυπνήσει και να γυρίσει από το -17 απέναντι στην ΑΕΚ, σε παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 93-78 μπροστά σε 12.000 θεατές στο Telekom Center Athens και ουσιαστικά «καθάρισαν» την υπόθεση της δεύτερης θέσης, η οποία αμφισβητήθηκε μετά τις ήττες από τον Κολοσσό και τον Ηρακλή.

Η ΑΕΚ ήταν εξαιρετική στο ξεκίνημα του αγώνα και με καταιγισμό τριπόντων προηγήθηκε 25-42, αλλά στη συνέχεια ο Κέντρικ Ναν ανέλαβε την κατάσταση, πετυχαίνοντας 19 πόντους στη δεύτερη περίοδο για την ολική ανατροπή!

Τον έπιασε στον ύπνο με ωραίο μπάσκετ και καταιγισμό τριπόντων

H AEK μπήκε καλύτερα στο glass-floor του Telekom Center Athens και με τον Χαραλαμπόπουλο να βρίσκει ρυθμό επιθετικά προηγήθηκε με 5-9. Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος είχαν τη μεγαλύτερη διάθεση από τον Παναθηναϊκό και με 9 δικούς τους πόντους οι γηπεδούχοι προσπέρασαν στο 6ο λεπτό (14-12). Η ομάδα του Σάκοτα, όμως, είχε μεγαλύτερη ενέργεια και διάθεση, κυριάρχησε στα ριμπάουντ (4-10 στο πρώτο δεκάλεπτο) και ξαναπήρε το πάνω χέρι με πρωταγωνιστές τους Λεκαβίτσιους και Γκρέι (16-20). Όταν, μάλιστα, ο Αταμάν άλλαξε όλη την πεντάδα ρίχνοντας στο παρκέ τους Σλούκα, Ναν, Οσμάν, Μήτογλου και Φαρίντ, η Ένωση μέσα σε 2 λεπτά έτρεξε σερί 0-11, με 8 πόντους του Μπάρτλεϊ για να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +13 (18-31).

Ξύπνησαν από Αταμάν, κόσμο και «καυτό» Ναν

Η διαφορά έφτασε τους 17 πόντους στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου (25-42), με τον Αταμάν να είναι έξαλλος με τους παίκτες του και τον κόσμο να αποδοκιμάζει. Οι φωνές του έπιασαν τόπο και με τον Κέντρικ Ναν να «σεληνιάζεται» (19 πόντους μέσα σε 8 λεπτά), αλλά και τον Οσμάν να δίνει σημαντικές βοήθειες με 8 πόντους, ο Παναθηναϊκός όχι μόνο μάζεψε το σκορ, αλλά προσπέρασε, για να κλείσει με προβάδισμα το πρώτο ημίχρονο (55-52). Η διαφορά ενέργειας και διάθεσης αντικατοπτριζόταν πλήρως στον τομέα των ριμπάουντ, όπου η επιμέρους επίδοση στην περίοδο ήταν 9-1! Παράλληλα, η επίθεση της ΑΕΚ εγκλωβίστηκε σε μεγάλο βαθμό από την πιεστική άμυνα των γηπεδούχων.

Διατήρησε τη σοβαρότητά του και «καθάρισε»

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με την ίδια διάθεση που τελείωσε το πρώτο μέρος και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Κυριάρχησε στα ριμπάουντ, πίεσε πάνω στην μπάλα και δυσκόλεψε τις εκτελέσεις της ΑΕΚ. Με τον Χέιζ-Ντέιβις να μπαίνει στην εξίσωση του σκοραρίσματος έφτασε τη διαφορά στο +15 μετά από 5 λεπτά στην περίοδο. Η ΑΕΚ προσπάθησε να αντιδράσει και κατάφερε να μην επιτρέψει στους γηπεδούχους να φτάσουν σε επίπεδα που θα τελείωνε πρόωρα το ματς, μειώνοντας στο 79-67 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Η όποια ανατροπή είχε στο μυαλό του ο Σάκοτα, ωστόσο, δεν αποτυπώθηκε στην προσπάθεια των παικτών του μέσα στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε γρήγορα σε διαφορά 17 πόντων, ξοδεύοντας αρκετή ενέργεια βασικών παικτών για να μην κινδυνεύσει μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Στο τελευταίο 5λεπτο η ΑΕΚ παραδόθηκε πλήρως με το δεύτερο rotation των πράσινων να εκτοξεύει τη διαφορά.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-31, 55-52, 79-67, 103-78

Πηγή: Athletiko.gr