Στις ΗΠΑ ο Ναν για την κηδεία της γιαγιάς του - Τι σημαίνει η απουσία του για τον Παναθηναϊκό AKTOR

Ειδική άδεια παραχωρήθηκε στον Κέντρικ Ναν για να παρευρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του που θα πραγματοποιηθεί στις ΗΠΑ. Πότε επιστρέφει.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR, Κέντρικ Ναν θα ταξιδέψει εσπευσμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για την κηδεία της γιαγιάς του.

Ο 30χρονος σούτινγκ γκαρντ του τριφυλλιού θα πραγματοποιήσει ταξίδι «αστραπή» και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για την προπόνηση της Πέμπτης (19/03) ενόψει του κρίσιμου και πολύ απαιτητικού αγώνα εναντίον του Ερυθρού Αστέρα, που θα πραγματοποιηθεί το βράδυ της Παρασκευής (20/03, 21:15) στις εγκαταστάσεις του Telekom Center Athens για την 32η αγωνιστική της EuroLeague

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, ο Κέντρικ Ναν αιτήθηκε και έλαβε ειδική άδεια και θα βρίσκεται στην Αθήνα εγκαίρως, προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Τούρκου προπονητή, Εργκίν Αταμάν για το παιχνίδι με τους Σέρβους. 

Η «πράσινη» ΚΑΕ συλλυπήθηκε τον Αμερικανό γκαρντ για την απώλεια της γιαγιάς του και δήλωσε πως στέκεται στο πλευρό της οικογένειάς του.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού AKTOR

«Ο Κέντρικ Ναν ζήτησε και έλαβε ειδική άδεια από την ομάδα προκειμένου να μεταβεί στις ΗΠΑ για να παρευρεθεί στην κηδεία της γιαγιάς του.

Σύσσωμη η οικογένεια του Παναθηναϊκού AKTOR, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στον Κέντρικ και στέκεται στο πλευρό του ίδιου και της οικογένειάς του.

Ο Αμερικανός γκαρντ αναμένεται να δώσει κανονικά το παρών στην προπόνηση της Πέμπτης (19/3) εν όψει του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα».

