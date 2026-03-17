Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ και όλης της δράσης της Euroleague

Η αγωνιστική δράση της EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και την Τρίτη 17/03 με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρεις εξ αναβολής αναμετρήσεις.

Στις 17:00, η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί την Παρί στη Σόφια, σε αγώνα της 21ης αγωνιστικής.. Η αναμέτρηση καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Λίγο αργότερα, στις 21:00, η Παρτίζαν υποδέχεται την Dubai BC στο Βελιγράδι για την 30η αγωνιστική. Τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.

Η αγωνιστική δράση κορυφώνεται στις 21:15 με την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Φενέρμπατχσε, η οποία αναβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε τότε την Αττική. Η μεγάλη μάχη των «ερυθρόλευκων» μεταδίδεται από το Novasports Prime.

