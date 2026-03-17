Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ και όλης της δράσης της Euroleague
Που θα δείτε τον εξ αναβολής αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ στο ΣΕΦ, αλλά και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις της Euroleague.
Η αγωνιστική δράση της EuroLeague συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και την Τρίτη 17/03 με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τρεις εξ αναβολής αναμετρήσεις.
Στις 17:00, η Χάποελ Τελ Αβίβ φιλοξενεί την Παρί στη Σόφια, σε αγώνα της 21ης αγωνιστικής.. Η αναμέτρηση καλύπτεται τηλεοπτικά από το Novasports Prime.
Λίγο αργότερα, στις 21:00, η Παρτίζαν υποδέχεται την Dubai BC στο Βελιγράδι για την 30η αγωνιστική. Τηλεοπτική μετάδοση από το Novasports 4.
Η αγωνιστική δράση κορυφώνεται στις 21:15 με την αναμέτρηση Ολυμπιακός - Φενέρμπατχσε, η οποία αναβλήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε τότε την Αττική. Η μεγάλη μάχη των «ερυθρόλευκων» μεταδίδεται από το Novasports Prime.
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Τρίτης 17/03
- 17:00 Χάποελ Τελ Αβίβ - Παρί / Novasports Prime
- 21:00 Παρτίζαν - Dubai BC / Novasports 4
- 21:15 Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε / Novasports Prime