Μονακό - Ολυμπιακός 81-80: Ο Στράζελ «έκρινε» στο τέλος το... θρίλερ στο Πριγκιπάτο

Ο Ολυμπιακός απογοήτευσε με την εικόνα του στο Πριγκιπάτο απέναντι στη Μονακό των εννιά παικτών και στο τέλος ηττήθηκε με 81-80 μετά από καλάθι του Στραζέλ στα 4'' και άστοχο σουτ του Μιλουτίνοφ στη λήξη για την Euroleague.

Πλέον οι Πειραιώτες έχουν ρεκόρ 20-11 και βρίσκονται στην τρίτη θέση της κατάταξης αποτελώντας ακόμα και τώρα φαβορί για το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, ενώ οι Μονεγάσκοι με 17-14 βρίσκονται οριακά εντός δεκάδας και σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

Επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού στις 17 Μαρτίου στο ΣΕΦ (21:15) το εξ αναβολής της 14ης αγωνιστικής με την πρωτοπόρο Φενέρ, ενώ η Μονακό θα αντιμετωπίσει την Εφές στην Πόλη (19/3).

Κακό πρώτο μέρος για Ολυμπιακό με -6 στα αποδυτήρια

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού η Μονακό είχε ενέργεια και με 4 πόντους του Τζέιμς προηγήθηκε με 8-2 (στο 3') την στιγμή που μετρούσε 0/2 τρίποντα και 2 λάθη.

Η διαφορά πήγε και στους 9 (11-2 στο 4') μετά από τεχνική ποινή στον αρνητικό Ντόρσεϊ και κάρφωμα του Τάις απέναντι σε έναν κακό Ολυμπιακό.

Η «ερυθρόλευκη» επίθεση βελτιώθηκε με 2/2 τρίποντα από Φουρνιέ και Πίτερς, όμως η αμυντική εικόνα και η έλλειψη έντασης και ενέργειας έδιναν το προβάδισμα στους γηπεδούχους με 16-11 (στο 7').

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με λέι απ στη λήξη του Στραζέλ για το 22-14 με τη Μονακό να κυριαρχεί πλήρως.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός κατάφερε να παρουσιαστεί στα πρώτα δύο λεπτά ακόμα χειρότερος και δέχθηκε σερί 7-0 με αποτέλεσμα να βρεθεί για πρώτη φορά στο -15 (29-14 στο 12") παρουσιάζοντας πραγματικά μία απαράδεκτη εικόνα!

Ο Ολυμπιακός με 4 πόντους του Τζόζεφ και το πρώτο τρίποντο του Ντόρσεϊ μείωσε σε 32-22 (στο 14'), αλλά η εικόνα του δεν βελτιωνόταν ιδιαίτερα.

Οι γηπεδούχοι χωρίς το παραμικρό πρόβλημα διατηρούσαν μία διψήφια διαφορά (39-27 στο 17') κόντρα στους χωρίς λογικό στο παιχνίδι τους «ερυθρόλευκους».

Το πρώτο μέρος έκλεισε με τον Ντόρσεϊ να σκοράρει 5 πόντους, αλλά να κάνει ένα ακόμα λάθος και την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να μειώνει σε 43-37.

Το γύρισε ο Ολυμπιακός, ντέρμπι στο τέλος

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στο Πριγκιπάτο άρχισε με επιμέρους 7-2 του Ολυμπιακού με πρωταγωνιστές τους Ντόρσεϊ - Μιλουτίνοφ και τη διαφορά να πέφτει στον πόντο (45-44 στο 22').

Μάλιστα με το πρώτο τρίποντο του Παπανικολάου σε λήξη χρόνου οι Πειραιώτες πήραν και το πρώτο τους προβάδισμα (47-44 στο 23'), ενώ λίγο μετά ο Ντόρσεϊ έφτασε τους 15 για το 52-50!

Ο Πίτερς έβαλε ένα σημαντικό καλάθι για το 57-57 με τον Ολυμπιακό να κάνει μαζεμένα λάθη στην επίθεση και η τρίτη περίοδος έκλεισε με 63-62 μετά από χαμένο σουτ του Νέντοβιτς.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο η Μονακό ξεκίνησε με σερί 5-0 και προηγήθηκε και πάλι με +4 (67-63), όμως ο Πίτερς απάντησε άμεσα για το 67-66 (στο 33').

Οι Πειραιώτες είδαν τον Μπλόσομγκεϊμ να ισοφαρίζει στο 35ο λεπτό σε 71-71, ενώ λίγο μετά ο Μπεγκαρίν έβαλε μπροστά την ομάδα του και βρέθηκαν στο -2 (73-71 στο 36').

Τρία λεπτά πριν το τέλος με κάρφωμα ο Γουόρντ μείωσε σε 75-73, ενώ ο Ντόρσεϊ στα 2:10 με ένα απίθανο τρίποντο έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό με 76-75!

Ο Μιλουτίνοφ ισοφάρισε με 1/2 βολές σε 77-77 στο 1:35, όμως ο εξαιρετικός Τζέιμς διαμόρφωσε στο σκορ σε 79-77 (στα 1:22) με 2/2 δικές του βολές.

Ο Πίτερς μετά από διπλό λάθος ένα του Νιλικίνα και ένα του Τζέιμς (τραυματίστηκε) ισοφάρισε με λέι απ σε 79-79 στα 51.7'', ενώ ο Ντιάλο έκανε φάουλ στον Πίτερς στα 27.8'' ο οποίος με 1/2 βολές έδωσε το ελάχιστο προβάδισμα στην ομάδα του με 80-79.

Ο Στράζελ εκτέλεσε τον Ολυμπιακό στα 4'' για το 81-80 και στην τελευταία επίθεση αστόχησε ο Μιλουτίνοφ.

Τα δεκάλεπτα: 22-14, 43-37, 62-63, 81-80.

Πηγή: Athletiko.gr