Τζέιμς για αποχώρηση Σπανούλη και Ολυμπιακό: «Καμπανάκι για πολλούς παίκτες - Έπαιζαν με απουσίες»

Η Μονακό του Μάικ Τζέιμς, μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη επέστρεψε στον καλό της εαυτό, διατηρώντας σερί 3 συνεχόμενων νικών στη EuroLeague και ο αρχηγός των Μοναγέσκων τοποθετήθηκε σχετικά με τον 43χρονο προπονητή, αναφέροντας πως η απομάκρυνσή του λειτούργησε σαν «κάλεσμα για αφύπνιση για πολλούς παίκτες».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πλέι μέικερ απάντησε σε ερωτήσεις των φιλάθλων στο X. Μία από αυτές αναφερόταν στο «διαζύγιο» του Βασίλη Σπανούλη με τη Μονακό και ο Μάικ Τζέιμς δε δίστασε να υπερασπιστεί εμμέσως τον Ομοσπονδιακό τεχνικό, αφού δεν αναφέρθηκε καθόλου σε αυτόν. Αντ' αυτού στάθηκε στο γεγονός πως η αποχώρησή του από την ομάδα λειτούργησε ευεργετικά, καθώς ορισμένοι παίχτες την αναγνώρισαν ως «καμπανάκι κινδύνου».

Παράλληλα, δήλωσε πως η νίκη (81-80) εναντίον του Ολυμπιακού οφείλεται εν πολλοίς στις απουσίες που είχαν οι «ερυθρόλευκοι». Επίσης, διαπίστωσε πως οι υπόλοιπες νίκες ήταν κόντρα σε ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας, που δε διεκδικούν την είσοδό τους στα Play Offs της EuroLeague, αναφέροντας στο τέλος πως επιθυμεί να βλέπει την προοπτική των πραγμάτων και να παραμένει προσγειωμένος.

Η απάντηση του Μάικ Τζέιμς στο σχόλιο για τον Σπανούλη

«Νομίζω πως (ενν. η αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη) θα μπορούσε να λειτουργήσει σε πολλούς παίκτες ως κάλεσμα για αφύπνιση.

Επίσης, κάποιος θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι παίξαμε κόντρα στον Ολυμπιακό, που πάντα είμαστε κοντά, αλλά αυτοί δεν είχαν τον καλύτερο τους παίχτη και τον καλύτερο αμυντικό. Μετά, κερδίσαμε δύο ομάδες που δε παίζουν στα Play Offs.

Μου αρέσει να κρατάω την προοπτική και να παραμένω προσγειωμένος».