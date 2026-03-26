Η τεχνητή νοημοσύνη μίλησε: Τα ζευγάρια των playoffs - Deja Vu Ολυμπιακού, «θαύμα» Παναθηναϊκού

Απομένουν ελάχιστες αγωνιστικές, στη βαθμολογία των playoffs γίνεται... χαμός και τόσο η ήττα του Ολυμπιακού στη Βαλένθια, όσο και η νίκη του Παναθηναϊκού στο Σαράγιεβο απέναντι στην Ντουμπάι, αλλάζουν τα δεδομένα.



Η τεχνητή νοημοσύνη, με βάση τα εναπομείναντα παιχνίδια, αλλά και την τωρινή κατάσταση στον βαθμολογικό πίνακα, επιχείρησε να μας δώσει τις προβλέψεις της για τα ζευγάρια που θα διασταυρωθούν στα playoffs. Και αυτή η πρόβλεψη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις δυο ελληνικές ομάδες.

Ο Ολυμπιακός θα ζήσει... ντεζαβού, ο Παναθηναϊκός θα κάνει το απόλυτο «θαύμα»

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του AI, η τελική βαθμολογία θα βρει πρώτη τη Φενέρ, δεύτερο τον Ολυμπιακό, τρίτο... τον Παναθηναϊκό και την τετράδα θα κλείσει η Ρεάλ. Στην πέμπτη και την έκτη θέση θα βρίσκονται Βαλένθια και Μονακό, ενώ στην 7η θέση και την 8η θέση θα βρίσκονται Μπαρτσελόνα και Ζαλγκίρις, με τους Ερυθρό Αστέρας και Χάποελ, να μένουν εκτός.

Αυτό σημαίνει πως η Φενέρ θα βρει απέναντι της την Ζαλγκίρις στα playoffs, η Ρεάλ θα έχει έναν ισπανικό... εμφύλιο με τη Βαλένθια, ενώ ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί ξανά με την Μπαρτσελόνα στα playoffs, με πλεονέκτημα έδρας.

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, θα πάρει την τρίτη θέση με ένα απίθανο σερί νικών και θα βρει απέναντι του τη Μονακό. Μένει να δούμε αν οι παραπάνω προβλέψεις της τεχνητής νοημοσύνης θα επιβεβαιωθούν...